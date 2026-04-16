Reanimación
Reanimación in extremis: dos guardias civiles fuera de servicio salvan a una bebé en parada cardíaca en Murcia
Han tenido que reanimarla in extremis cuando se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Le practicaron la maniobra de Heimlich y compresiones torácicas hasta que recuperó la respiración.
Una bebé de 16 meses ha logrado recuperarse tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en plena vía pública gracias a la rápida intervención de dos guardias civiles que se dirigían al cuartel de Totana para iniciar su servicio.
Los hechos ocurrieron en la tarde del martes en Alhama de Murcia. Los agentes, que circulaban por la Rambla de Don Diego, observaron a un grupo de personas muy nerviosas junto a una mujer que sostenía a la niña boca abajo. La menor no respiraba y presentaba síntomas de cianosis, mientras su abuela intentaba sin éxito reanimarla.
Ante la gravedad de la situación, los guardias civiles actuaron de inmediato. Uno de ellos colocó a la bebé sobre su antebrazo, con la cabeza más baja que el tronco, y comenzó a realizar golpes interescapulares. De forma alterna, su compañero le practicó compresiones torácicas para evitar que la parada fuera irreversible.
Además, uno de los agentes mantuvo comunicación con los servicios de emergencia, informando en todo momento de la evolución de la menor, que poco a poco comenzó a recuperar la respiración.
Tras varios minutos de maniobras, la bebé logró volver a respirar instantes antes de la llegada de la ambulancia. Posteriormente, fue trasladada junto a sus padres al Centro de Salud de Alhama de Murcia para su valoración. Horas más tarde, los agentes se desplazaron hasta el domicilio familiar, donde pudieron reencontrarse con la menor, ya recuperada, en un momento cargado de emoción junto a su familia agradecida.
