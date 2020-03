Cómo montar tu propio gimnasio en casa durante la cuarentena del coronavirus

El coronavirus nos tiene a todos en cuarentena en casa, así que tendremos que utilizar lo que tengamos en nuestros hogares para montarnos nuestro propio gimnasio improvisado.

Si queremos montarlo en nuestra habitación, debemos tener en nuestros hogares algunos objetos que nos ayuden a realizar mejor nuestra rutina física, tales como mancuernas, máquinas de pesas, colchonetas, bandas de resistencia, cintas de correr, fitball, sacos búlgaros o bicicletas estáticas, entre otros elementos. Todas estas herramientas son muy útiles para comenzar a ponerte en forma mientras estamos en cuarentena por el coronavirus.

Si tienes algunos de estos elementos en casa, sácalos del rincón donde los tengas almacenados y comienza a darle uso. Una buena estrategia para combatir la pereza y empezar a hacer ejercicios en casa es hacernos alguna rutina diaria de entrenamiento.

En caso de no tener ninguno de estos objetos y no poder montarte tu propio gimnasio en casa, no te preocupes, porque puedes establecer tu plan de entrenamiento simplemente realizando ejercicios con tu propio cuerpo. Recuerda que no puedes salir de casa para ir a comprar estas herramientas así que, hazte tu rutina y comienza a poner en forma tu cuerpo