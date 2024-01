El cineasta Armando Ravelo se retira tras ser acusado de incitar al sexo a una actriz cuando era menor

Ayer se conocía que, varias actrices habían acusado de abuso sexual al cineasta. Entre ellas, la artista grancanaria Koset Quintana, que denunció a través de su cuenta de Instagram que Ravelo le había incitado a mantener relaciones sexuales cuando ella tenía 14 años y él 31, además de ofrecerle drogas y pornografía.

Ahora, Ravelo admite los hechos y abandona su carrera. "Cuando leo eso no me reconozco, sé que soy yo y tengo que asumir las consecuencias. Esto no es para quitarme responsabilidad, todo lo contrario, estoy asumiendo la responsabilidad públicamente y me parece que es justo y necesario que estas cosas salgan", afirmaba Armando.

El director niega que sea violencia sexual

Aún así, el director niega que eso pueda considerarse violencia sexual ni haber tenido contacto físico con la actriz, pero admite haber tenido un comportamiento "reprobable". Ayer, declaró a Radio Nacional que "me retiro del cine y de la vida pública, de la vida como la conocía hasta hace poco, eso lo tengo asumido y lo tengo claro".

También aseguró que se "avergüenza profundamente". Pero Quintana no fue la única que ha acusado a Ravelo. Tras su confesión, también las actrices Marta Viera, Sigrid Ojel y la reportera y presentadora Minerva Santana afirmaron haber vivido situaciones similares.

Por su parte, Koset Quintana asegura que conoce testimonios más graves de otras chicas, y explica que se ha animado a denunciar su situación con Ravelo tras leer los "testimonios ocultos durante tanto tiempo contra Carlos Vermut".

La Academia de Cine reivindicará el fin de los abusos en el cine

La Academia de Cine ha expresado este lunes su solidaridad con las víctimas de violencia sexual y ha avanzado que visibilizará la reivindicación del fin de los abusos en el cine en la próxima gala de los Premios Goya, que tendrá lugar en Valladolid el 10 de febrero.

"Esta institución, que representa al conjunto de profesionales de la cinematografía en nuestro país, quiere condenar cualquier abuso y reafirmar su total repulsa ante dichos actos, así como su solidaridad y apoyo a las víctimas que denuncian dichos abusos y la necesidad de seguir denunciando cualquier situación de este tipo", ha señalado la Academia en un comunicado.