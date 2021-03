Casi 80 mujeres denuncian que subieron el vídeo de cómo orinaban en la calle a una web de pornografía

Paloma Maseda es una de las 80 mujeres que fueron grabadas mientras orinaban en la calle durante las fiestas de San Ciprián, en Cervo, Lugo. Las imágenes se publicaron después en páginas para adultos. El juez ha desestimado sus demandas pero no renuncian a llevar de nuevo el caso a los tribunales.

"Me llamo Paloma y soy una de esas chicas a las que grabaron orinando en la calle y después subieron el vídeo a una página de pornografía. No me voy a quedar callada ni yo ni cerca de esas 80 personas y denuncias que presentamos ante la Guardia Civil", explica ella misma.

Recurren el auto judicial

Las afectadas han recurrido el auto judicial porque quieren que esto se sepa y conseguir dar con el responsable de estas grabaciones, que se realizaron mientras ellas orinaban en una esquina detrás de dos coches aparcados. El juez, por su parte, considera que estas grabaciones no suponen una vulneración de su intimidad por encontrarse en un lugar público.

Las mujeres aseguran que son conscientes de su infracción y de la sanción que esto pueda acarrear, pero piden que nadie pueda lucrarse a costa de su intimidad.

Indignación y rabia

Tras lo ocurrido, Paloma no sale de su asombro: "Hay muchas imágenes de muchas más fiestas en Galicia captadas desde cámaras ocultas".

Estas cámaras están colocadas estratégicamente para captar imágenes muy explícitas y subirlas a páginas de pornografía.

En este caso, las grabaciones se realizaron durante la Maruxaina, una fiesta que cada año reunía a miles de personas en la localidad lucense de Cervo. "Estamos denunciando el hecho de que nos grabaron sin nuestra autorización y lo subieron a una página porno", insiste Paloma.