Kate Middleton, princesa de Gales, tiene cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, anuncia que tiene cáncer y está recibiendo tratamiento contra la enfermedad. "Estoy bien y cada día me siento más fuerte", asegura la princesa, esposa del heredero a la Corona británica, Guillermo.

Middleton lleva varios días alejada de los vida pública tras someterse a una operación abdominal. Los rumores sobre su estado de salud han crecido desde el pasado 16 de enero, cuando ingresó en la clínica para su intervención. Ahora es ella misma quién publica un video para explicar que padece cáncer y que está en tratamiento.

"En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y en ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", explica Kate Middleton.

La Princesa de Gales informa de que se encuentra en las primeras etapas del tratamiento después de que le detectaran que padece cáncer. El Palacio de Kensington no revela más detalles y confía en que se recupere por completo de la enfermedad.

Kate Middleton: "Esto bien"

La princesa de 42 años asegura que se encuentra bien y que se está centrando en cosas que le ayudarán a curarse: "Estoy bien y poniéndome más fuerte cada día, centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mente, cuerpo y ánimo".

Asegura que los dos últimos meses han sido "increíblemente duros" porque la noticia fue un "impacto enorme" sobre toda su familia. "Me ha costado tiempo recuperarme de una cirugía seria para comenzar mi tratamiento. Pero, más importante, nos ha costado tiempo explicar todo a Jorge, Carlota y Luis -sus hijos- de una manera que sea apropiada para ellos y para tranquilizarles de que estaré bien".

La futura heredera a la Corona británica pide "tiempo, espacio y privacidad" durante los meses del tratamiento con quimioterapia.

