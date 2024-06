El calvario de un invidente que pide un paso de peatones elevado en Málaga: "Me han dicho que no pueden hacer nada hasta que haya un accidente"

Francisco Javier Sánchez tiene 65 años. Desde hace 11 no puede ver. Antes, era de esos camareros que van de un sitio a otro, buscando su lugar en la hostelería. "Tuve un incidente con la vista y me diagnosticaron miopía magna, con dos desprendimientos", afirma. Primero, perdió la visión del ojo izquierdo y el derecho se le quedó al 17 por ciento. “No tuve más remedio que dejar la hostelería y dedicarme a vender cupones. En la ONCE me enseñaron a usar el bastón y en 2023 me dieron un perro guía”, recuerda. A pesar de ello, su vida dista de encontrar la normalidad, dada su situación, porque en la calle Conejito del barrio de Vistafranca, donde vive, “los coches van a 70 cuando tienen que ir a 30”, y por ello ha solicitado al ayuntamiento de Málaga dos pasos de peatones elevados y la sonorización de un semáforo. Eso fue en julio de 2023, pero aún no se ha hecho nada, a pesar de recibir una respuesta afirmativa desde el consistorio.

"Me tengo que parar 10 veces en mi paso, los coches, que pasan rápido, ya me han todo con sus ruedas el bastón dos veces, y todo a pesar de que llevo mi perro guía", denuncia Francisco. Para él, lo más indignante es la contestación recibida: “Me han dicho que no pueden hacer nada hasta que haya un accidente”. Admite que se siente “harto” de que no actúen ante la importancia de sus demandas y que ni siquiera le respondan a las llamadas. “Me dijeron que me avisarán, pero no lo hacen, he reclamado ya tres veces y nada”, recalca. Y es que para él pasear por las calles es toda una carrera de obstáculos. Se trata de un hombre alto, mide concretamente 1,86, y cuando pasea se golpea en la cabeza con las ramas de los árboles.

Una denuncia con origen en las redes

Como las demandas de Francisco no eran satisfechas, fue su hija quien decidió visibilizarlas en las redes sociales. "Son muchos los que se han dado cuenta de que ser ciego en un mundo no hecho para ti es muy difícil", asegura. “Me ha abierto varias cuentas en diferentes redes, quizá ahora me hagan caso de una vez por todas”, apostilla.

