Cae una banda que robaba en empresas y se recuperan objetos valorados en 1 millón de euros

La operación se ha saldado con cuatro arrestados que, según los investigadores, acudían a las empresas días antes de los robos ataviados con ropa y acreditaciones de empresas de telefonía y, con el pretexto de una supuesta inspección, obtenían información para anular los sistemas de alarma.



Se han recuperado 800 latas de conserva, 500 pares de zapatos, 12.500 cajetillas de tabaco, más de 5.000 teléfonos móviles y 700 tabletas.



También se han intervenido un vehículo y un camión utilizados para cargar la mercancía durante los asaltos y multitud de herramientas profesionales como lanzas térmicas, grupos de oxicorte, bombonas de oxigeno y acetileno, taladros y perforadores e inhibidores de frecuencia.



La investigación se inició a finales del mes de diciembre tras la comisión de varios robos con fuerza en las localidades madrileñas de Coslada y Alcalá de Henares.



Se trataba fundamentalmente de empresas dedicadas a la comercialización de artículos de tecnología y los arrestados se valieron de un camión y otro vehículo sustraído para cargar la mercancía sustraída.



Tras varias gestiones los agentes identificaron a los presuntos autores y supieron que guardaban los botines y las herramientas para perpetrar los robos en tres inmuebles.



Recientemente les arrestaron y registraron una nave industrial en el distrito madrileño de Vicálvaro, dos trasteros en Madrid capital y un chalet en Las Rozas.



La Policía Nacional ha aconsejado desconfiar de técnicos que, supuestamente acreditados por las compañías e incluso vistiendo prendas con logotipos de las mismas, se presentan en viviendas o empresas sin avisar y pretenden acceder con el pretexto de realizar una revisión de las instalaciones.



No se debe permitir el paso de estas personas hasta llamar a la empresa a la que dicen pertenecer para comprobar si en realidad son operarios de las mismas, y en caso de que la empresa no conteste o diga que no son trabajadores suyos hay que llamar inmediatamente al 091.