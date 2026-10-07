Cae una organización que robaba productos de supermercados por toda España para venderlos

Más de 10.000 productos recuperados y 102.000 euros en mercancía sustraída. Es el resultado de la operación Klopes, con la que la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al hurto sistemático en supermercados de diferentes puntos de España y a la posterior venta de los productos robados.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Vizcaya ha sido quien ha dirigido la investigación, que ha permitido esclarecer hasta el momento 19 hurtos cometidos en Murcia, Vizcaya, Madrid, Valladolid, Guadalajara y Burgos. Además, los agentes investigan otros 35 hechos que podrían estar relacionados con esta misma organización en Madrid, Burgos y Álava.

Esta investigación arrancó al detectar varios grupos que viajaban desde la Comunidad de Madrid hasta Vizcaya para cometer robos. En una misma jornada llegaron a perpetrar cinco hurtos en establecimientos de la provincia. Además, el análisis de esos casos permitió a los investigadores identificar un mismo patrón y relacionarlo con otros hechos cometidos en diferentes puntos de España.

Modus operandi

Pero había una diferenciación en la organización: funcionaba en dos niveles. Un primer grupo se desplazaba por distintas provincias para cometer los hurtos y otro se encargaba de recibir la mercancía, distribuirla y volver a introducirla en el mercado. Su objetivo eran productos pequeños y de alto valor, especialmente cremas solares, cosméticos, cuchillas de afeitar, desodorantes y botellas de alcohol. Para evitar los sistemas de seguridad utilizaban, entre otros medios, bolsos modificados como jaulas de Faraday, además de electroimanes y herramientas para retirar los dispositivos antihurto.

Los agentes realizaron dos registros y localizaron más de 10.000 artículos presuntamente procedentes de los hurtos. Además, inspeccionaron cuatro establecimientos: tres droguerías-perfumerías y un almacén de distribución de productos cosméticos. Allí encontraron artículos idénticos a los sustraídos, vendidos a precios muy inferiores a los habituales y anunciados como productos "de oferta".

Los responsables de los establecimientos no pudieron aportar la documentación que acreditara la procedencia legal de la mercancía.

Finalmente, en esta operación ha habido dos personas detenidas y otras cinco investigadas, mientras que hay además otras cuatro personas sobre las que pesan requisitorias de detención pendientes. A pesar de ello, la investigación continúa abierta y, ahora, la Guardia Civil trata ahora de confirmar la relación de otros 35 hechos delictivos con la organización y de localizar a las personas que tienen requisitorias de detención pendientes.