Cádiz declara la guerra a los balones en la playa: multas de hasta 750 euros y 18 pelotas requisadas

La llegada del verano trae consigo una mayor afluencia de bañistas a las playas de Cádiz, pero también un refuerzo de la vigilancia para garantizar la convivencia entre los usuarios.

Entre las conductas que más atención reciben por parte de la Policía Local se encuentra la práctica de juegos de pelota fuera de las zonas autorizadas, una actividad que puede derivar en sanciones económicas de hasta 750 euros.

Desde el comienzo del servicio especial de playas, activado el pasado fin de semana, los agentes ya han realizado diversas intervenciones relacionadas con el incumplimiento de esta normativa. En concreto, se han retirado 18 balones a usuarios que estaban jugando en áreas no permitidas y se han registrado cuatro actuaciones de asistencia. Además, los efectivos han formulado tres denuncias por venta ambulante ilegal en las playas de Santa María del Mar y La Caleta.

Según explican fuentes municipales, el procedimiento habitual consiste en informar primero a los usuarios sobre la normativa vigente. Los agentes realizan un aviso preventivo cuando detectan la práctica de juegos de pelota en zonas prohibidas y recuerdan a los implicados cuáles son las áreas habilitadas para ello. Sin embargo, cuando las personas continúan con la actividad después de haber sido advertidas, la Policía procede a retirar el balón y a imponer la correspondiente sanción.

Los últimos casos registrados afectan principalmente a grupos de jóvenes que, según la información facilitada, estaban generando molestias al resto de bañistas al desarrollar estas actividades en espacios destinados al descanso y disfrute general de la playa.

Zonas señalizadas para evitar conflictos

La regulación municipal establece de forma clara dónde pueden practicarse este tipo de juegos durante la temporada de baño. La Ordenanza de Playas de Cádiz señala que las actividades deportivas con pelota deben realizarse exclusivamente en zonas señalizadas y preparadas para ello, con el objetivo de evitar conflictos y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Actualmente, las áreas autorizadas para estos juegos se encuentran frente al antiguo cementerio, frente al edificio Isecotel, frente a la calle Brasil y frente al conocido edificio de los Delfines. En estos espacios concretos, la práctica está permitida entre las 12:00 y las 20:30 horas.

Fuera de estas zonas, jugar con una pelota se considera una infracción leve. Aunque la cuantía de las multas puede variar según las circunstancias, la sanción máxima prevista alcanza los 750 euros, una cifra que sorprende a muchos visitantes que desconocen la normativa local.

A pesar de las campañas informativas y de la vigilancia anual, esta sigue siendo una de las infracciones más habituales en el litoral gaditano. Cada temporada estival, la Policía Local impone más de 70 multas relacionadas con juegos de pelota en zonas no autorizadas y llega a requisar más de 200 balones.

Las autoridades insisten en la importancia de respetar las normas para favorecer una convivencia adecuada entre todos los usuarios de las playas y evitar sanciones que pueden resultar especialmente costosas durante las vacaciones.

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