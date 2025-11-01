Una cabalgata zombie llena las calles de muertos vivientes, vampiros y espíritus malignos en Tenerife

La Zombie Walk se ha consolidadoomo un atractivo año tras año para los vecinos de la ciudad y visitantes, que no quieren perderse esta cita terrorífica, pero también con toques de humor, en la víspera de Todos los Santos. Un desfile terrorífico único en Canarias.

Pero para preparase, previamente se han desplegado carpas abiertas de maquillaje gratuito y un espacio gastronómico destinados al público que desee participar. Éste es el punto de partida de la “marcha Zombie”, que arranca a las 20:00 horas de este viernes 31 de octubre. Una vez finalizada la cabalgata, hay premio. Se conceden galardones a los participantes más entregados, en tres categorías: Mejor Zombie (en vestimenta), Mejor Caminante (en actuación) y Mejor Grupo.

Antesala del Festival de Cine Fantástico de Canarias

Zombie Walk es una de las actividades más populares del Festival de Cine Fantástico de Canarias, Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que se celebra del 7 al 16 de noviembre. Un total de 19 trabajos han entrado en la sección oficial del Festival, donde predominan los trabajos de producción nacional, pero en la que hay también representación de países como Francia, Alemania, Canadá, Rusia o Irán.

Además de la sección oficial, el Festival de Cine Fantástico incluirá una muestra fuera de concurso bajo el sello "Hecho en Canarias", con trece cortos rodados en el archipiélago: títulos como Rebel Storm, Misión Halcón, Las Coordenadas Exactas o Los Muchachos.

También habrá espacio para el terror y la cultura canaria con obras como Hoja en Blanco, La Isla Errante o El Camino del Garrote. Para una de las organizadoras del Festival, Vanesa Bocanegra, “La animación se ha hecho también un hueco importante dentro de la selección de este año, con predominio de la ciencia ficción, y un formato donde destaca también la amplia presencia femenina en el apartado de dirección.

En la selección encontramos a realizadores españoles vinculados al género fantástico y que han tenido ya presencia previa en el festival en el apartado de largometrajes. Es el caso de Kike Maíllo, ganador en 2020 con la película Cosmética del enemigo, quien presenta Huir; o Kiko Prada, premio del público 2024 al mejor largometraje por Historias de Halloween, esta vez participando con The Call.

El mago Jandro vuelve también a estar seleccionado con el cortometraje El Revisor, mientras que Sam Orti, ganador el año pasado del premio a mejor cortometraje tanto por el jurado oficial como por el premio del público por La valla, compite este año con El Aspirante.

