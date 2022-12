'Buzón Real', la preciosa iniciativa de dos elfos para llevar la magia de la Navidad a los niños enfermos

"Soy un Papá Noel profesional", así se define el elfo Ferdinand (Fernando), director, fundador y máximo exponente de 'Buzón Real', una "mágica locura" que cumple 3 años y que desde entonces trae sonrisas, felicidad e ilusión a los niños enfermos en España.

Esta iniciativa vio la luz por primera vez en tiempos oscuros, no tenemos que remontarnos mucho, allá por marzo de 2020 ¿Se acuerdan? ¿Quién no? El coronavirus, así de repente, entró en acción con una intensidad demoledora en medio mundo: víctimas, colapso en hospitales, confinamientos masivos... En aquellos meses tan complicados, donde muchos se aburrían, se tiraban de los pelos en sus casas, 'mataban' el tiempo como podían y buscaban que los días no se hicieran infinitos... Fernando, mágicamente conocido como 'el elfo Ferdinand', pensó en el prójimo y se preguntó...

"¿Y qué será de los niños enfermos que pasarán las navidades solos en un hospital?", muchos de ellos estaban postrados en la cama, algunos con diagnósticos terminales, otros con mejor pronóstico, pero lo que todos tenían en común es que pasarían esa Navidad sin familia ni amigos que pudieran visitarles en la época donde la ilusión, la magia, pero sobre todo la compañía, nos saca la mejor de nuestras sonrisas incluso en nuestros peores momentos.

El coronavirus fue aun peor para los niños de los hospitales

El covid-19 'abandonó' a los enfermos en los hospitales, incluidos muchos niños, el estricto protocolo de seguridad para evitar más contagios prohibió que seres queridos y allegados acudieran a los centros médicos para acompañar a los suyos: "Desde 2020 no se están haciendo casi actividades en las plantas infantiles", detalla Fernando. En este difícil contexto nació 'Buzón Real'.

Fernando entrega una bolsa de regalos a una niña enferma | Cedida por Fundación Juegaterapia

"Escribimos a mano cartas personalizadas de Papá Noel y los Reyes Magos a los niños con cáncer que 'viven' en los hospitales", nos cuenta su ideólogo. El trato es completamente personal, no se escriben cartas 'en modo automático', todas guardan tras de sí una historia individual, propia e intransferible de cada niño, "les hace sentirse muy especiales", detalla.

En 2020 arrancó "una mágica locura"

La idea arrancó en 2020, por lo que estas navidades serán las terceras en las que Ferdinand y su único ayudante, el elfo Arturito, proporcionarán felicidad e ilusión a raudales a los más pequeños. "Desde entonces hemos llegado a más de 800 niños de todos los rincones de España".

Fernando y Arturo | Imagen: Buzón Real

Durante estos 3 años han colaborado con más de 20 asociaciones y fundaciones, nacionales y locales, para ir llegando cada día a más y más peques de hasta 35 hospitales de todo el país: "Queremos alcanzar por igual tanto a los niños de un pequeño pueblo de Cantabria como a los de Madrid, Barcelona, Sevilla...".

Fernando lleva en la sangre eso de ayudar a los demás, es "Papá Noel profesional", así lo llama él, desde hace 12 años, pero también es mago profesional, un cóctel perfecto para que los niños le adoren. ¿Su sueño? Montar una fundación.

"Hay niños que fallecen antes de Navidad, por eso, si hace falta, en pleno mes de abril hago todo lo que está en mi mano para que Papá Noel le visite"

A lo largo de este corto pero intenso periodo de tiempo la iniciativa de estos dos elfos no ha dejado de crecer. Estas navidades retomarán las visitas presenciales de Papá Noel en hospitales y durante el 2023 tienen pensado poner en marcha visitas privadas a niños en cuidados paliativos cualquier día del año, porque, como piensa Ferdinand, el espíritu de la Navidad debería estar siempre presente, no tan solo en una época del año en concreto… "Por desgracia hay niños que, por el estado avanzado de su enfermedad, fallecen antes de la época navideña. Por eso, si en pleno mes de abril un niño lo necesita, haré todo lo que esté en mi mano para que Papá Noel le vaya a visitar a su casa", afirma.

Este año han escrito cartas a niños refugiados ucranianos

En 2022, 'Buzón Real' también ha puesto el foco en los niños ucranianos con cáncer que se refugian en estos momentos en España. Desgraciadamente hay muchos más de los que pensamos y todos y cada uno de ellos viven una doble pesadilla: su enfermedad y la guerra que está destruyendo el país en el que nacieron y del que algunos se han visto obligados a dejar.

Dos niños ucranianos enfermos posan con sus cartas de Papá Noel | Imagen cedida por la Fundación Aladina

'En colaboración con la Fundación Aladina enviaremos cartas de Санта Клаус (Papá Noel), escritas en su lengua nativa, a niños ucranianos con cáncer refugiados en España', reza el proyecto de 'Refugiando corazones' en la web de 'Buzón Real'.

Cartas de Papá Noel escritas en ucraniano | Imagen: Buzón Real

Un regalo inolvidable

El lema de Buzón Real es que la ilusión también es capaz de curar y ésta puede ser la mejor medicina en la lucha contra el cáncer infantil. Para esto, el apoyo de la gente es fundamental. Por esa razón, cualquier persona que quiera puede colaborar en esta preciosa iniciativa, para eso solo tiene que entrar en la web de Buzón Real (www.buzonreal.com) y pedir su carta de los Reyes Magos o Papá Noel para regalársela a su hij@ o a cualquier otro familiar o amigo.

Con la ayuda de todos y cada uno de los que se interesen o quieran realizar algún pedido se hará posible que Ferdinand y Arturito puedan continuar su labor, repartiendo cartas mágicas a peques con cáncer hospitalizados de todas y cada una de las provincias de España.