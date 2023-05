Buscan a una menor de 14 años desaparecida en Albacete

María Victoria se fue de casa, supuestamente a hacer un trabajo con amigas, y no ha vuelto desde entonces. Desapareció el 27 de mayo en Albacete.

La chica de 14 años dijo que se iba a casa de unas amigas y los padres, al ver que no regresaba, llamaron a las amigas de la hija. Ellas aseguraron que María Victoria no estaba con ellas y no sabían nada del trabajo. Fue entonces cuando saltaron las alertas y los padres avisaron a la Policía y presentar la denuncia.

"Lo que más tememos es que haya podido ser manipulada a través de las redes sociales y le hayan engañado para marcharse", comenta el padre en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3.

La menor, María Victoria, tiene 14 años y mide 1,60 de estatura. Es de complexión delgada, pelo castaño y largo, ojos marrones y puede llevar una mochila rosa. Desde SOS Desaparecidos ya han emitido una alerta sobre su desaparición.

La búsqueda para encontrar a la menor continúa. La Policía ha pedido la colaboración ciudadana para que cualquiera que tenga alguna pista pueda aportar información al respecto.