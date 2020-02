Barcelona abre un centro de alojamiento para jóvenes sin hogar

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un centro de alojamiento temporal para jóvenes sin hogar, el primero municipal diseñado específicamente para este colectivo, que ha entrado en funcionamiento esta semana con 21 plazas, de las que ya están ocupadas cuatro, ha explicado este lunes la teniente de alcalde Laia Ortiz.

El centro está destinado a jóvenes de entre 18 y 21 años, ampliable hasta los 25, derivados de otros recursos de la red de atención a personas sin hogar, ha explicado Ortiz en rueda de prensa con el presidente de la fundación que gestiona el centro, la Associació per la Promoció i la Inserció Professional-Associació Cívica d'Ajuda Mútua (Apip-Acam), Josep Ricou.

El periodo de estancia en el centro -llamado Maria Feixa por la mujer que donó las instalaciones a la entida-- es de un año, aunque puede ampliarse, y los jóvenes cuentan con seguimiento socioeducativo, recursos formativos y un plan de trabajo para mejorar su estabilidad física y emocional, entre otros recursos, y 13 educadores cuando esté completo.

Ortiz ha destacado las dificultades de estos jóvenes para alcanzar la autonomía, debido a los elevados precios de la vivienda y a los sueldos bajos, y ha añadido: "Exigimos a jóvenes con una mochila social con una gran dificultad lo que no exigimos a ningún joven que tiene todas las facilidades": ser autónomo a los 18 años.

Preguntada por si el centro admitirá a jóvenes adictos, ha afirmado que no se hará un cribado en este sentido, pero que el equipamiento no está diseñado para este colectivo; el Consorcio de Servicios Sociales abrió un centro específico para un perfil de adicciones, especialmente para menores no acompañados, ha recordado.

Ricou ha elogiado la valentía y la fortaleza de estos jóvenes, y ha destacado que los mayores problemas son la regularización, el trabajo y la vivienda, y que los cursos formativos que les interesan a menudo no disponen a menudo de plazas suficientes.

Extutelados de la Generalitat

Preguntada por los medios, Ortiz ha detallado que los recursos de alojamiento de primera atención han detectado un aumento del 30% en el último año de los jóvenes que recurren a ellos, la mayoría de los cuales extutelados de centros de menores de la Generalitat, ubicados no sólo de Barcelona.

Ortiz ha admitido que han aumentado las personas sin hogar en la ciudad, lo que se debe a los flujos migratorios crecientes pero también a obstáculos legales de la Ley de Extranjería y a la situación en la que quedan jóvenes tutelados por la Generalitat cuando cumplen los 18 años; salen de centros por este motivo unos 300 al año, según Ricou.

Críticas a Govern y Estado

"Las propias instituciones están generando sinhogarismo", ha aseverado, y ha criticado que no existe ninguna política con recursos a nivel catalán para abordar este fenómeno, y que Barcelona va aumentando los recursos a este ámbito pero no puede dar respuesta a toda Cataluña.

Ha sostenido que cada administración debe asumir su responsabilidad, porque "el sinhogarismo no es cosa de las calles de la ciudad, es combatir la pobreza", y ha recordado que la Generalitat ha empezado a trabajar en un plan, pero todavía sin recursos, y ha asegurado que se han reunido con la Delegación del Gobierno en Cataluña para abordar la situación de menores no acompañados.