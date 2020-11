Aumenta el número de personas que no se quiere poner la vacuna del coronavirus: "Primero tú"

A estas alturas, a pesar de las miles de víctimas, todavía hay quienes niegan los efectos del coronavirus. Y hay quienes no se quieren vacunar. Los especialistas alertan de que es fundamental llegar con la vacuna a la mayor parte de la población.

La respuesta de Joan Carles March, médico especialista en Salud Pública, es tajante: "Yo me vacunaría. Y necesitamos que tres de cada cuatro españoles se vacunen".

Este médico especialista en Salud Pública no tiene dudas. Tampoco muchos encuestados: "Si ha pasado todos los controles y te dicen que está bien, no tengo ningún problema", "si me llaman ahora mismo soy el primero que voy y me vacuno" o "hemos erradicado muchas enfermedades gracias a las vacunas" son algunas de las respuestas a pie de calle.

El 44% no se vacunaría

Pero los sondeos dicen que sólo el 37% de los españoles tiene claro que se vacunaría cuanto antes. El porcentaje ha descendido en dos meses. El 44% dice que no se vacunaría: "Primero tú", dice una mujer. "Yo cuando lo hagan los médicos y Pedro Sánchez", dice una encuestada.

Algunos aseguran dudar por la rapidez en la investigación. Temen los efectos secundarios: "Tengo que tener más datos, no tengo datos suficientes", asevera una entrevistada. "Necesitamos que las personas crean en la bondad de la vacunación", explica Joan Carles March.