Así se vive con las secuelas del coronavirus, una enfermedad reconocida y de la que aún se buscan las causas

Juan Carlos, de 62 años, enfermó de coronavirus en agosto y, a día de hoy, sigue presentando síntomas graves. Es una de las principales incógnitas del virus: las secuelas y los efectos a largo plazo tras superar la enfermedad.

Entre el 5 y el 20% de las personas que han pasado la enfermedad, sigue presentando síntomas. Aún no están claros los motivos por los que pasa esto, pero se barajan distintas hipótesis, como la instalación del virus en alguna parte del organismo, la alteración de la inmunidad, que hace que el organismo de estos pacientes no se defienda de forma eficaz frente al virus. Y otra posible explicación que nos dan los expertos es que el cuerpo podría reaccionar contra sus células al no reconocerlas como propias.

Juan Carlos ve que su día a día está limitado, sufre un calvario desde que se infecto de covid en agosto. "Intentas respirar suavecito, contener la respiración, porque no puedes. Es como si tuvieras una losa en los pulmones", explica.

Dice que en su día solo hay un momento de tranquilidad: "El único momento bueno es el momento en que uno se va a la cama. Miro el móvil y cuento las horas para la noche".

Santiago, de 45 años, también reconoce que nada es lo mismo de antes: "Llevo más de un año enfermo. No podemos hacer vida normal. Muchos dolores que nos impiden hacer vida normal".

Lupe se encuentra en la misma situación: "Me cuesta hacer actividades que hacía antes y que no me costaban tanto. Caminar, subir escaleras y hacer una cama. Me cuesta".

El dolor de cabeza, el cansancio, la falta de aire o la del olfato son algunos de los principales síntomas post-covid. Es lo que le pasa a Bárbaro: "Tengo insomnio, trastornos del ritmo, problemas digestivos dolor en las piernas..."

Desde la Sociedad Española de Médicos Generales reconocen la existencia de esta enfermedad y admiten que desconocemos mucho de ella. "Siempre estamos dentro del marco de la hipótesis ya que desconocemos la mayor parte de ella, siempre estamos en el campo de la hipótesis ya que, por desgracia, no conocemos el mecanismo íntimo que lo provoca", dice Lorenzo Armenteros. Aseguran que están trabajando en la investigación de esta gran incógnita que son las secuelas del covid.