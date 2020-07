Así será el Orgullo Gay de Madrid 2020: Manifestación online y banderas del arcoíris en los balcones

El coronavirus también se ha llevado por delante la celebración del Orgullo Gay 2020. Una fiesta que este año no tendrá el tradicional jolgorio y colorido de sus carrozas desfilando por el centro de Madrid. Los organizadores han llamado a vivir desde casa una celebración, que este año será más atípica que nunca.

Todos los actos clásicos: manifestación, desfile y actuaciones han quedado suspendidos de forma presencial. Según han comunicado los organizadores tanto la manifestación como el clásico pregón, que este año correrá a cargo del presentador Carlos Sobera, la actriz Iziar Castro y el deportista Víctor Gutiérrez podrán seguirse a través de la página web de MADO.

Los organizadores han llamado a sumarse a esta manifestación online y a vivirla desde unos balcones, que deben llenarse durante esta semana de esas banderas arco iris que representan el movimiento LGTBI

Además, aunque a fin de evitar aglomeraciones se hayan suspendido los actos multitudinarios durante esta semana tendrán lugar talleres online sobre temas como “la LGTBIfobia en las empresas, la influencia de la pandemia del coronavirus en la expresión de la identidad sexual, la diversidad religiosa y espiritual, el análisis del Museo del Prado con perspectiva LGTBI o la salud mental”.

Actos institucionales del Orgullo 2020

Será un Orgullo atípico no sólo por la crisis sanitaria, sino también porque será el primero en mucho tiempo en el que la bandera arco iris no esté colgada en el ayuntamiento de Madrid. Según ha explicado el alcalde esta decisión se debe a la sentencia del Tribunal Supremo que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.

Pese a esto, lo que si haría el Ayuntamiento de la capital será iluminar durante todos los días de esta semana el edificio de la Plaza de Cibeles con los colores de la bandera Arco Iris.

En cuanto al acto oficial de la capital para celebrar el Orgullo tendrá lugar el próximo lunes en el Parque del Retiro y están invitados todos los grupos políticos. Pese a eso, Vox ya ha informado que no participará en este acto.