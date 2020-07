Así hemos vivido este mes de una normalidad muy anormal en la que hemos llegado a tener hasta confinamientos puntuales

El 21 de junio llegó el gran día con el fin del estado de alarma tras 98 días de espera, pero ese mismo domingo ya vivimos un rebrote que se sumaba a los 10 que ya había. Díez días después subieron a 51 y este domingo ya hay más de 150 y transmisión comunitaria en algunas zonas.

"Hay que actuar contundentemente para poder controlar todos estos brotes", señalaba Fernando Simón.

El riesgo existía y se está cumpliendo: a más movilidad, más contagios. La última cifra oficial de contagiados diarios de coronavirus ya es similar a la de primeros de mayo y muy superior a la del primer día de normalidad.

Estos datos también tienen que ver con las imprudencias e irresponsabilidades. Durante este mes se han disparado las celebraciones deportivas, botellones o fiestas donde no se han respetado las medidas de seguridad. Simón se refería a ello recientemente: "Yo sí que haría un llamado a los jóvenes para entender que la nueva normalidad no quiere decir volver a lo mismo de siempre".

Por eso, la media de edad de los nuevos contagiados ronda los 40 años. La buena noticia es que la mayoría de ellos son asintomáticos o con diagnóstico leve. Según Sanidad, desde que comenzó esta nueva etapa han muerto 97 personas

Se cumple, así, un mes de una normalidad muy anormal, con el aumento de confinamiento puntuales, con la implantación obligatoria de la mascarilla obligatoria en casi todo el país y con una preocupación creciente. La era postcovidtodavía no ha llegado.