Archivan el caso de presuntos abusos sexuales denunciados por una soldado en la localidad malagueña de Antequera

El Juzgado Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, ha cerrado las causas iniciadas a raíz de la denuncia presentada por una soldado del acuartelamiento de Bobadilla, en Antequera (Málaga), sobre presuntos abusos y acosos sexuales sufridos por parte de compañeros en septiembre y en diciembre de 2017. Así, se han emitido autos de archivo y se ha dictado una sentencia absolutoria.

La soldado hizo una primera denuncia el 12 de diciembre de 2017 por unos hechos sucedidos dos días antes, en la que señalaba que habría sido drogada cuando estaba en un bar con compañeros. Luego, la amplió, aludiendo a la presencia de varios hombres en la habitación y una presunta "violación grupal" y, además, en una de las declaraciones habló de otra agresión sexual sufrida en septiembre.

Así, en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se declara el sobreseimiento de la causa iniciada contra cuatro militares por los hechos de diciembre, al considerar que lo denunciado "no ha podido ser probados ni directa, ni siquiera indiciariamente", apuntando que "no existe ningún hecho que avale, no ya de manera directa, ni siquiera periférica o circunstancialmente los hechos denunciados".

Se señala que "sólo contamos con la declaración de la denunciante", ya que de los informes toxicológicos realizados a la militar se deduce que "no se ha podido apreciar ninguna sustancia que produzca los efectos descritos" por ella y en los informes de ADN "no se ha evidenciado la presencia de esperma" en la ropa analizada de la chica ni en su cuerpo hay signos de la agresión.

Asimismo, en dicha resolución, con fecha de noviembre pasado, se incide en que los testigos que declararon, todos compañeros de acuartelamiento, no escucharon nada la noche en la que supuestamente pasaron los hechos.

