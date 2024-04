La angustiosa súplica de un hombre agarrado al capó de un coche en movimiento: "Me vas a matar, tronco"

Imprudencias al volante vemos todos los días y de diferentes tipologías, sin embargo, la que vamos a contar continuación se posiciona en el 'podium' de las más irresponsables. La Policía investiga un vídeo que se ha viralizado, no se sabe hasta el momento quién o quiénes son los autores de dicho material gráfico, pero sí se ha confirmado que ocurre por las calles de Huelva.

Social Drive ha compartido en su perfil de la red social X el vídeo en cuestión. En las imágenes se ve a un hombre sobre el capó de un coche que circula ya caída la noche por las calles de Huelva. Se encuentra colocado boca abajo y se agarra fuertemente al hueco que hay entre la luna delantera y el capó.

En el audio del vídeo se escuchan carcajadas de diferentes personas en el interior del vehículo, mientras con tono de agobio al hombre se le escucha suplicar: "Te lo juro por mi padre que me vas a matar, tronco". Lejos de aminorar la velocidad el conductor sigue circulando y realizando giros que ponen más en riesgo al varón que insiste: "Illo, que me vas a tirar". Esta imprudencia no solo pone en peligro la vida de este hombre sino también la de otros conductores y peatones.

La desesperación del hombre que va en el capó llega a tal punto que acaba golpeando la ventanilla diciendo: "¿Eres tonto? ¡Me vas a tirar!".

Tiempo atrás se conoció otra imprudencia en la que un hombre circulaba con una carretilla atada, con cuerdas, a su moto, con el cuerpo de la carretilla apoyado encima de la rueda del vehículo y la propia rueda de la carreta rodando por el asfalto. En el vídeo se puede escuchar cómo los que graban le jalean. Eso sí, al menos llevaba casco.

