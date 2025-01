Amaia Montero revoluciona las redes con una nueva publicación junto a la Oreja de Van Gogh

El 20 de enero se ha convertido en un día muy especial para los fans de La Oreja de Van Gogh, no solo por la histórica canción "20 de enero", que desde su lanzamiento en 2003 se ha convertido en el himno de una generación, sino también por la nostalgia que despierta. En esta fecha, Amaia Montero decidió recordar esta canción tan significativa con una publicación en Instagram, rememorando uno de los conciertos más icónicos junto a su grupo. Los seguidores, como siempre, se volvieron locos con el gesto y comenzaron a lanzar todo tipo de hipótesis sobre un posible regreso de la cantante al grupo.

La salida de Leire Martínez y las primeras especulaciones

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh en octubre del año pasado fue el detonante de muchas especulaciones sobre el futuro de la banda. Desde entonces, algunos comenzaron a fantasear con la idea de un retorno de Amaia Montero, o al menos un reencuentro puntual con la banda para recordar aquellos momentos que marcaron una era en el pop español. Además, con la aparición de Amaia en el concierto del Bernabéu con Karol G, cabe la posibilidad de que un promotor barajase la opción de reunir de nuevo a los miembros del grupo en un concierto especial.

El 30 de diciembre de 2024, Amaia Montero despejó muchas dudas al confirmar su regreso a la música con una fotografía en blanco y negro y un emotivo mensaje: "Cuídame y ayúdame porque va a ser bajo tu manto cuando vuelva a lo que más he echado de menos en estos años robados. Este 2025 vuelvo a la música." Los fans no tardaron en responder, inundando las redes con muestras de apoyo y alegría, ansiosos por saber qué deparará este nuevo capítulo de su carrera.

Nuevas pistas y antiguos recuerdos

En su afán por mantener el misterio, Amaia Montero no tardó en encender aún más las redes. En enero, publicó una antigua foto junto a sus compañeros de La Oreja de Van Gogh, recreando una escena de' Reservoir Dogs', la famosa película de Tarantino. Amaia atada a una silla, y sus compañeros Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde vestidos con trajes negros, causaron un revuelo inmediato. La imagen no solo evocó a la nostalgia, sino que también alimentó la llama de la especulación del regreso.

"Esto suena y huele a regreso", escribieron muchos de sus seguidores en los comentarios. Otros incluso afirmaron: "Tú eres el 20 de enero. Eres la reina del pop y la más esperada de 2025". Las pistas que Amaia ha ido dejando han llevado a los fans a soñar con la posibilidad de un regreso triunfal, aunque aún no hay nada confirmado. Las redes estaban llenas de comentarios de ilusión, sobre todo entre aquellos que siguen cantando "Rosas" a todo pulmón.

La respuesta de Pablo Benegas

Mientras los rumores sobre el regreso de Amaia seguían creciendo, Pablo Benegas, miembro de La Oreja de Van Gogh, se encargó de poner un poco de calma en medio de todo el alboroto. En una reciente entrevista, aclaró que, aunque la puerta sigue abierta a un posible reencuentro, por ahora no hay planes concretos. "Ahora mismo estamos descansando, sobre todo de la gira, que ha sido exigente, y recuperando tiempo con las familias; no tenemos ningún plan, hemos dado un salto al vacío, no tenemos nada atado ni pensado, queremos descansar y ver qué hacemos en el futuro", explicó el guitarrista.

¿Un regreso de Amaia Montero o un concierto especial?

Aunque la puerta sigue estando abierta a un posible reencuentro en los escenarios, esto no asegura que la cantante vaya a regresar al grupo, sino que se traduzca en algún concierto conjunto de manera puntual rememorando las canciones que definieron una era en los años 2000 del pop español. Sea cual sea la realidad, Amaia Montero vuelve a la música este 2025, y lo hace de la manera más revolucionaria. Muchas personas ansiaban su regreso, y esperemos que dentro de poco aclare todas las dudas que está generando mediante sus enigmáticas publicaciones.

