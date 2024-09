Una alumna con el 97% de discapacidad, aún sin poder ir al colegio por falta de transporte

Su madre, Paqui Díaz, denuncia que Educación ha suprimido el vehículo que los últimos seis años ha trasladado diariamente a su hija al Colegio Educación Especial El Molino (Navarra).

La alumna, Rocío Gutiérrez, es una joven de 20 años que nació con síndrome del maullido del gato. Se trata de una enfermedad que la discapacita un 97%, obligándola a estar en todo momento atendida. Rocío acude desde 2014 al Colegio Educación Especial El Molino, sin embargo este curso aún no lo ha podido iniciar por falta de transporte.

Desde 2018, Rocío vive en una residencia a las afueras de Pamplona y no hay vehículos disponibles: eso es lo que le han indicado desde el departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Un problema de transporte que afecta también a otro de los alumnos de este centro de educación especial en la provincia.

Rocío sufre el síndrome del maullido de gato y le provoca una discapacidad del 97% que le impide estar sola en todo momento. Todas sus actividades tienen que estar supervisadas por un profesional.

Estuvo interna en una residencia a las afueras de Pamplona

En 2018 su familia tuvo que internarla en una residencia a las afueras de Pamplona porque necesita una atención constante. A partir de 2014, gracias a Educación, ha ido al colegio en un taxi con otra compañera. Esa chica con la que compartía el taxi ha terminado su etapa escolar y Educación ha decidido eliminar su ruta.

Normalmente en el centro El Molino tienen líneas de autobuses y también taxis para estos alumnos y alumnas. Los autobuses realizan rutas más cortas y no llegan a los pueblos. Ofrecen una ayuda individualizada de 857 euros para el curso que no es suficiente para los nueve meses lectivos. Además, no puede ir sola, necesita una monitora que la acompañe.

Este curso han eliminado dos rutas, una, la de Rocío. Las razones que dan, según la madre, es que no hay vehículos disponibles. Le hablaron también de una beca del Gobierno de Navarra compatible con la ayuda individualizada, pero el máximo que pueden conseguir es de 2.500 euros en total, también es insuficiente para contratar un conductor privado.

Por el momento, siguen a la espera de una solución para Rocío y otros afectados y afectadas.

