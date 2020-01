Alejandro Sanz cuenta en primera persona cómo fue su experiencia como Rey Melchor y desvela una sorpresa final

Nadie puede asegurar que una Cabalgata de Reyes es aburrida y este año hemos podido comprobar cómo en la que se ha celebrado este año en Cádiz más de uno se ha quedado boquiabierto al comprobar quién era el rey Melchor. Para este año 2020, la ciudad ha disfrutado de la presencia de nada más ni nada menos que Alejandro Sanz.

Hoy hemos podido comprobar, con una visión en primera persona, cómo vivió el cantante toda la jornada intensa de Reyes en la que visitó a personas mayores, niños pequeños y después de dio un baño de masas durante la cabalgata. Tras ello, en el vídeo, afirmaba que se sentía agradecido por el caluroso recibimiento del pueblo gaditano y acaba desvelando una gran exclusiva: Iba a ser él quién repartiese los regalos de todos los niños de la ciudad.

La gran sorpresa final del vídeo que ha compartido en su canal de Youtube ha sido cuándo le confirmaba a su hijo que él sería el encargado de repartir, durante la noche de Reyes, todos los regalos de los niños de Cádiz.

Un vídeo emotivo que supone el final de una noticia que empezó con polémica ya que el ayuntamiento de la ciudad recordó en un breve comunicado que "es Melchor, no Alejandro". Un aviso al que también se sumó el cantante pidiendo a todos los que decidiesen asistir que no le estropeasen "la infancia a los niños. Hoy Melchor es Melchor. No Alejandro".

Lo último que también hemos sabido es que la pasión por Alejandro Sanz en Cádiz es tal que ya ha habido una usuaria en Facebook que ha puesto a la venta los caramelos que el cantante repartió durante el recorrido de la cabalgata.