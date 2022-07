El acusado del crimen de Marta Calvo: "No he quitado la vida a nadie, no le he puesto rocas de cocaína a nadie, no he violado a nadie"

El juicio por Marta Calvo llega a su fin y lo hace dando la palabra a la abogada del acusado Jorge Ignacio Palma, María Herrera. La magistrada ha llevado a cabo una intervención en la que ha querido desacreditar todo lo escuchado en las jornadas previas y ha insistido, dirigiéndose al jurado, "si les queda la más mínima duda, la más mínima, deben emitir un veredicto de no culpabilidad".

Además, Herrera ha hecho hincapié en que la presunción de inocencia implica "que quienes tienen que probar los hechos de los que estamos aquí acusados, concretamente mi cliente, son las acusaciones. No lo digo yo, lo dice la ley" ha aseverado.

El primer hecho que ha cuestionado la letrada es "¿qué prueba hay de que esa droga la llevase Jorge Ignacio Palma?". Las víctimas supervivientes coincidieron en relatar que el presunto asesino de Marta Calvo les había introducido en los genitales "piedras de cocaína" algo que Herrera ha querido desacreditar asegurando "¿Nadie, ninguna de ellas recoge una muestra?¡A mí me pasa esto, y lo recojo! Ellas no. ¿Y por qué nos tenemos que creer que eso era cocaína?"

El autor confeso de la desaparición de Marta Calvo ha negado en todo momento que introdujese cocaína a ninguna de ellas. "Las acusaciones hablan de que les introducía cocaína por los genitales, que las embadurnaba... Ellas dicen que era cocaína. ¿Cómo lo saben? ¿Qué análisis hay de esas sustancias? Están dando por sentado que eso que utilizaba era cocaína y no hay un solo análisis ni informe que diga que eso es así" reprocha la magistrada.

También rechaza Herrera que se catalogue de narcotraficante a su cliente "están diciendo que es una cocaína de un 82% de pureza, que si llega en aviones, en barcos, en aeronaves.... ¡Lo que habrá que acreditar es si esa droga era o no de Jorge Ignacio Palma" dice y sobre sus antecedentes apunta: "Según nuestro ordenamiento jurídico, no se pueden tener en cuenta porque ya están cancelados. En Pamplona, donde yo le llevé el asunto, no pudieron aplicarle la reincidencia por lo mismo, porque esos antecedentes penales estaban cancelados. Y no se le reconoció la atenuante de toxicomanía porque llegamos a una conformidad".

La línea de defensa niega también el abuso sexual: "Si yo estoy contratando un servicio con fiesta blanca, y me dicen que sí, sí es sí". Ninguna de ellas dice 'me he opuesto a mantener relaciones sexuales', y la introducción de objetos, de cocaína en los genitales, él la ha negado hasta la saciedad". Acusa a las víctimas de no indicar ni hora, ni día de los hechos que relatan porque dice "me causa indefensión porque no podemos acreditar si mi cliente estuvo o no estuvo", además recurre a que como no se permitió ver a las víctimas durante sus declaraciones su cliente no puede reconocerlas.

El acusado toma la palabra

El acusado ha hecho uso del derecho a la última palabra. "Lo único que puedo decir es que estoy muy emocionado", momento en el que la abogada le toca el hombro y él prosigue: "Es que no he que quitado la vida a nadie, que no le he puesto rocas de cocaína a nadie en sus genitales, que no he violado a nadie. Que siento mucho el dolor que pueda estar pasando la familia de Marta porque no se ha encontrado su cuerpo, pero yo dije todos los detalles, y no tengo nada más que decir"