Acude a urgencias por un dolor lumbar y queda sorprendida al ser atendida: "Una doctora a través de la webcam"

A raíz de una lesión lumbar, Sara lleva meses soportando el dolor que dicha lesión le causa. Intentaba soportarlo con antiinflamatorios, pero este lunes ya no podía más, por lo que decidió acudir a Urgencias del Hospital de Villalba.

Una vez pasados los trámites habituales para llegar a la cita, se llevó una sorpresa a la hora de ser atendida: "Me siento en una silla y para mi sorpresa con un mando encienden la tele y aparece la doctora", relató en una entrevista ofrecida a la Cadena Ser, en el programa Hora 14 Madrid. No hubo exploración alguna. "Un pinchazo y para casa", recuerda Sara. Una situación que describe como "frustrante".

Al publicarlo en las redes sociales, recibió mucho apoyo. Además, afirma que nadie le informó de la consulta telemática que iba a tener. Algo que el resto de usuarios de Twitter han comentado que deberían haberlo hecho. "No sé nada de medicina, pero qué menos que llegar con un dolor bastante insufrible como para pensar que te van a palpar, ver de dónde procede", expresa la paciente. Al dolor lumbar, afirmó también tener paralizada la pierna y la planta del pie. Sin embargo, la doctora, sin ni siquiera explorarla, le aseguró que no era nada grave, y a lo que añadió que un pinchazo le calmaría el dolor.

Sara insistió en que le hiciesen una prueba: "Exigí que me hicieran una prueba, me avisaron de que lo único que podían hacerme era una radiografía". Al realizarle la prueba, las sorpresas continuaron. "Me la valoró una doctora que me dijo: yo a grosso modo no veo nada, pero claro yo no soy traumatóloga". Una situación cada vez más frustrante para Sara. "Que en un hospital como el de Collado Villalba una patología como ciática se trate de esta manera... Me hubiera gustado que me dijeran más de lo que es pinchazo y para casa", añadió.

Su primera visita a urgencias, por el dolor, fue en mayo, y le dieron cita con el especialista en octubre. Al volver a acudir al centro médico por la continuación del dolor, pensaba que le agilizarían la consulta. No ha sido así. A base de antiinflamatorios continúa esperando a que llegue octubre y poder poner así nombre a su dolor.