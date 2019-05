Antena 3 denunciaba hace dos años la inseguridad del edificio incendiado en Ibiza

El edificio incendiado se encontraba en el centro de Ibiza. Cuando fue construido iba a convertirse en un bloque de apartamentos de lujo, pero la empresa quebró y jamás llegaron a terminarse. A pesar de ello, el edificio fue inmediatamente ocupado por docenas de trabajadores temporales.

Hace dos años, las cámaras de Antena 3 ya denunciaban las condiciones de inseguridad del edificio. El problema de la escasez de vivienda en la isla se agudiza en verano, cuando llegan miles de trabajadores para la temporada que, ante los altos precios provocados por la demanda turística, no pueden acceder a una vivienda digna.

En Julio de 2017 recorríamos el interior del edificio de la mano de Sergio Carrasco, abogado de la plataforma de Ibiza Afectados por los Alquileres. Ya entonces denunciaba las condiciones en las que vivían los okupas: "En la fachada ya vemos cómo a pesar de que la obra estaba inacabada, los nuevos ocupantes han intentado terminar como han podido. Han fabricado ventanas y puertas con los materiales que tenían más a mano; ahora tiene cortinas. Se ha ido adaptando para que al menos tenga unas condiciones mínimas".

En el interior malviven temporeros, algunos con familia. La mayoría son albañiles y camareros, muchos procedentes de Marruecos. Ellos mismos nos confesaban que a pesar de tener un sueldo, no podían permitirse nada mejor en la isla: "Somos obreros de la construcción. Pero para alquilar en Ibiza por lo menos necesitaría 700 euros por una habitación pequeñita. Tienes que dormir encogido: si saco la pierna de la cama, me van a pedir 1000 euros. Me veo obligado a vivir aquí de okupa"

El pasado mes de diciembre un fondo de inversión con sede en Irlanda se hizo cargo de la hipoteca que pesaba sobre el edificio: unos dos millones de euros. Solo el terreno en el que se asienta la edificación está tasado en 2,7 millones de euros.

Las quejas de los vecinos provocaron la intervención del ayuntamiento, que a principios de este año hizo una limpieza del terreno que circunda el bloque de pisos ocupados. Apenas cinco meses después de la compra, un incendio ha devastado todo el edificio provocando varios heridos

