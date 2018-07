El abogado de 'La Manada' pedirá su libertad este viernes o el lunes

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los cinco condenados a nueve años de cárcel por un abuso sexual a una joven madrileña en los sanfermines de 2016, pedirá la puesta en libertad de los miembros de 'La Manada' este viernes o, como muy tarde, el próximo lunes.

Martínez Becerra ha comentado además que, debido a la gran extensión de la sentencia (más de 370 folios incluyendo el voto particular de uno de los tres jueces), el recurso al fallo judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra todavía no está preparado, ya que continúa estudiando la documentación.

El abogado ha señalado que las partes tienen un plazo de diez días hábiles desde que les fue notificada la sentencia para presentar el recurso y no descarta pedir una prórroga de ese plazo. Desde el despacho de Carlos Bacaicoa, abogado de la víctima, han comentado a que todavía no han presentado ese recurso a la sentencia que condenó a los cinco integrantes de la Manada por abuso sexual y no por agresión sexual, como pedían el fiscal y las acusaciones.