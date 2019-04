La dura carta de Juana Rivas: "Mis hijos están en peligro"

Juana Rivas, la madre granadina en paradero desconocido desde hace veinte días cuando incumplió la orden de entregar a sus hijos al padre, ha remitido una carta a las plataformas que se han concentrado hoy en su apoyo en la que dice que está huida, pero que no está haciendo "nada fuera de la ley".

La misiva la han leído representantes de las plataformas que han convocado la concentración celebrada en Granada, ante la sede judicial de Caleta, en la que han participado un centenar de personas. En la misma se han producido incidentes por la presencia de una decena de personas que portaban carteles con el lema "Amor de padre".

La carta que han atribuido a Juana Rivas, y que no han querido detallar cómo se ha recibido, incide en agradecer el apoyo que esta madre dice estar recibiendo ante una "pesadilla" a la que se enfrenta junto a sus hijos desde hace trece años y ha considerado que los fallos judiciales han provocado su actual situación.

Yo soy esa Juana Rivas Gómez a la que tanta gente está juzgando, sin saber prácticamente nada de la autentica pesadilla de terror de la cuál nos hemos enfrentado mis dos hijos y yo.

Yo desde hace casi desde 13 años y ellos desde antes de nacer. No tendríamos que estar así, ni yo escondida con mis hijos ni vosotros manifestándoos. Ante todo un gran gracias a todos aquellos que conocéis la empatía y desde lejos y cerca nos estáis apoyando. No tengo suficientes palabras de agradecimiento pero si un corazón que se expande sin limites a las personas con humanidad.

Estoy huida pero no siento que esté haciendo nada fuera de la ley. La ley es la primera que se la ha saltado a la torera desde la primera juez, si la ley se hubiera aplicado no estaríamos aquí, si la jueza hubiera enviado los papeles a Italia hace un año, el convenio de la Haya no estaría amenazando a mis hijos estaría protegiéndolos.

También ha sido una chapuza la psicóloga que trató a mi hijo, que no estaba preparada para tratar con niños que han sufrido maltrato y que ni siquiera estaba colegiada. Mi hijo relata su historia de terror que no aparece en el informe.

Quiero darle este mensaje a la jueza de la Instancia número 3 de Granada: Por favor, si en su mano aún queda algo en lo que nos pueda ayudar que lo haga, por favor.

Que está todo documentando, que tanto mis hijos como yo merecemos un respeto, estos jueces están pagados con el sudor de todos los españoles, incluida yo que siempre ha estado cotizando, y con mucho respeto merecemos ser escuchados. Y que las leyes se usen realmente para proteger a los menores, lejos de política. Aquí lo importante son mis hijos, que están en peligro por errores judiciales.

Quiero pedir a esta juez y a toda la que nos pueda juzgar que encamine este proceso a la cordura, mis hijos están en peligro. No es un desafío, es la única forma que he encontrado a mí alcance como madre para proteger las joyas mas preciadas de mi vida. Por favor, pónganse en mi lugar.

Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, estudia presentar una querella contra el Ayuntamiento de Maracena (Granada) y su alcalde, Noel López, y aprecia presiones "inadmisibles".

El abogado de Arcuri, Adolfo Alonso, ha explicado que "a la vista de todo lo que está pasando" están estudiando presentar una querella contra el alcalde de Maracena y "otras personas del Ayuntamiento" del municipio en el que fijó su residencia Rivas en 2016 cuando abandonó Italia.

Alonso ha considerado que, sin un texto aún redactado, plantea formalizar la querella para que se investiguen las actuaciones del Consistorio al considerar que se están generando unos niveles de "presión mediática" que tienen "claramente identificado" como foco al Ayuntamiento.

Ha argumentado además que la querella respondería a una forma de "coaccionar al Estado de Derecho" que ha calificado de inadmisible.

El Ayuntamiento de Maracena ha arropado en diferentes ocasiones a Juana Rivas, la última con una declaración institucional aprobada el pasado viernes y en la que consideró que la situación de esta mujer "víctima de violencia machista" exige la toma de "medidas urgentes" frente a lo que consideran "a todas luces" una resolución judicial injusta.

Rivas ha recibido desde que se trasladó de Italia asesoramiento en el Centro de la Mujer de Maracena, cuya directora, Francisca Granados, ha acompañado a esta mujer en cada uno de los pasos judiciales de la causa