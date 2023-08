El 81% de los menores está en internet: los psicólogos alertan del impacto en los niños de crecer sin intimidad ni privacidad

Se llama 'Sharenting'. Es la tendencia de compartirlo todo sobre tu hijo en internet. Un problema que se ha agravado en la última década con la aparición en nuestras vidas de las redes sociales. Según un estudio realizado por la firma de seguridad informática AVG, el 81% de los menores tienen presencia online antes de cumplir los 6 meses y el 23% incluso antes de haber nacido: sus progenitores comparten fotos de ecografías o el proceso del embarazo.

Un ejemplo de ello es el de María Ángeles. Ella es madre de tres hijos y por su trabajo tiene que compartir su rutina diaria: "Mis hijos forman parte de mi vida, ¿por qué no los voy a subir?". Y defiende mostrar "algún logro que haya hecho mi hijo, que a mí como madre me apetece que la gente lo conozca no me parece nada negativo".

Muchos padres no ven peligro en compartirlo todo todo sobre sus hijo, pero los profesionales alertan de que estas plataformas pueden llegar a ser un arma de doble filo si no se le da un buen uso. La psicóloga Amaya Prado Piña, vocal del colegio oficial de Psicólogos de Madrid, asegura que "en un futuro cuando ese niño crezca a lo mejor no se siente identificado con ese contenido que sus padres han colgado y que incluso otros compañeros lo pueden utilizar para hacer bullying".

Por eso otros padres optan por pixelar la cara o sacarlos de espalda para proteger su intimidad. La psicóloga insiste en que hay que hay que educar a los hijos para no hacer un mal uso de estas aplicaciones y también que hay que saber diferenciar la vida real de la ficticia.