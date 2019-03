Las peticiones de igualdad recorren el planeta: así se ha celebrado el Día de la Mujer por todo el mundo

Las mujeres de todo el mundo reclamaron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la igualdad efectiva con el hombre y el fin de prácticas discriminatorias como la brecha salarial, o una mayor contundencia y eficacia en la lucha contra el abuso sexual y la violencia de género.

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, pidió un mayor esfuerzo para "sumar a los hombres" a la lucha por una completa igualdad de géneros y derechos. "Ojalá podamos incorporar cada vez más a los hombres a la lucha por la igualdad", declaró Grynspan tras una entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes.

Las mujeres empleadas de Latinoamérica ganan en promedio un 15 % menos que los hombres, una brecha salarial que se redujo cinco puntos porcentuales entre 2005 y 2015, según informó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Bruselas, asistentes parlamentarios y otro personal del Parlamento Europeo (PE) se concentraron junto al hemiciclo para reclamar que los casos de abuso y acoso sexual en la institución se diriman con más garantías y que un comité de expertos paritario establezca medidas para prevenir futuros episodios.

Los comités de personal, asistentes y becarios, así como también más de una decena de eurodiputados, han apoyado una petición que ya ha recogido cerca de un millar de firmas y que se hará llegar a la Mesa del PE el próximo lunes en la sesión plenaria en Estrasburgo (Francia).

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó los renovados esfuerzos en favor de la igualdad de género y aseguró que esa cuestión "es la tarea pendiente de nuestro tiempo".

En un artículo publicado en el diario The Guardian, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, reafirmó su compromiso de reformar la ley contra la violencia de género porque está decidida a "parar el sufrimiento". Aunque reconoció que los juicios y condenas por este tipo de agresiones vienen incrementándose en los últimos tiempos, afirmó que aún "no es suficiente".

El Papa Francisco también dirigió esta jornada un mensaje a las mujeres de todo el mundo que "cada día tratan de construir una sociedad más humana y acogedora". "¡Muchas gracias a todas las mujeres que cada día tratan de construir una sociedad más humana y acogedora!", publicó el pontífice en su perfil oficial de Twitter, traducido en nueve idiomas distintos.

La violencia machista contra las mujeres y el abuso sexual han sido el foco de una manifestación convocada por feministas en Estambul, desafiando las prohibiciones impuestas por el vigente estado de emergencia.

Varios miles de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron en varias ciudades de Italia para reivindicar igualdad de derechos. Sin embargo, la atención informativa más destacada de la jornada fue el multitudinario adiós de miles de aficionados en Florencia al fallecido capitán del equipo de fútbol del Fiorentina, Davide Astori.

En España, más de cinco millones de trabajadores secundaron los paros parciales de dos horas de la primera huelga feminista convocada en el país con motivo del Día de la Mujer, según los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), y decenas de miles de personas participaron en numerosas manifestaciones reivindicativas. Las concentraciones más multitudinarias se celebraron en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia, con lemas como "Si nosotras paramos, se para el mundo", "Vivas, libres, unidas por la igualdad" y mensajes contra la brecha salarial entre sexos y la violencia machista.

La huelga estuvo apoyada por los partidos de izquierda, mientras que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres "sin regatear ni un solo esfuerzo".

Por su parte, el Gobierno portugués aprobó un paquete de medidas para promover la igualdad de género, entre ellas un aumento de las cuotas en la administración pública y en las listas electorales, que deberán contar con al menos un 40 % de mujeres. El diario francés Libération ha subido 50 céntimos de euro su precio este jueves para hombres con el objetivo de denunciar la diferencia salarial entre hombres y mujeres.

Conferencias, cursos, iniciativas para empoderar a la mujer en tecnología, lecturas de manifiestos de algunas organizaciones y poca movilización en las calles de los países de África, en el Día Internacional de la Mujer, para reivindicar el papel y los derechos de la mujer.

Cientos de mujeres marcharon en diversas ciudades paquistaníes para reivindicar sus derechos y pedir su "independencia" de los hombres, si bien la limitada asistencia en algunas de las concentraciones puso de manifiesto la falta de empuje del movimiento feminista en este país del sur de Asia.

Miles de mujeres salieron a la calle en diversas ciudades de la India para demandar igualdad de derechos y el fin de las agresiones sexuales, una lacra muchas veces silenciada en el país por razones culturales o de estigma social.

La cadena de comida rápida McDonald's sorprendió a sus consumidores en Estados Unidos al dar la vuelta a su logotipo dorado para celebrar el Día Internacional de la Mujer. De este modo, la "M" dorada tradicional de McDonald's se convirtió en "W" (la inicial en inglés de "woman", mujer) en un restaurante de la ciudad californiana de Lynwood y en todos los canales digitales de la empresa.