20 años de amor, normalidad y derechos tras la aprobación del matrimonio homosexual

El 30 de junio de 2005 se vivía en el Congreso de los Diputados un día histórico: se aprobaba la modificación del Código Civil que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta ley, que entró en vigor pocos días después, el 3 de julio, convirtió a nuestro país en la tercera nación del mundo en reconocer este derecho del colectivo LGTBIQ+, tras hacerlo Países Bajos y Bélgica, consolidándose así como un país pionero en la lucha por la igualdad y la no discriminación. Dos décadas después, celebramos no solo el aniversario de una ley, sino también la consolidación de un cambio social profundo y la victoria del amor sobre los prejuicios.

La victoria de una dura lucha

La aprobación del matrimonio igualitario supuso el resultado de años de incansable lucha por parte del colectivo LGTBIQ+ y sus aliados. La propuesta del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de extender el derecho al matrimonio a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, fue un paso atrevido y decisivo, que dividió la opinión de la sociedad. Además del derecho a casarse, la ley otorgaba los mismos derechos y deberes a las parejas homosexuales que a las heterosexuales, incluyendo la posibilidad de adopción.

Retrospectiva social

La visión del matrimonio homosexual en 2005 dista enormemente de la que tenemos en la actualidad, en 2025. La implantación de la ley supuso un fuerte impacto social hace dos décadas, la idea de dos hombres o dos mujeres del mismo sexo se casaran era una total novedad, y para muchos, una "extrañeza", llegando a ser rechazada por determinados círculos, con discursos cargados de prejuicios y falsos estereotipos que cuestionaban la validez de la unión, consiguiéndose hoy una normalidad abrumadora, sin ser cuestionada por las nuevas generaciones.

La importancia del nombre

La oposición, liderada por el Partido Popular, votó en contra de la ley alegando que no debería llamarse “matrimonio”, dado que ese término debía reservarse exclusivamente para las parejas formadas por un hombre y una mujer. El PP interpone un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la totalidad de la ley, además de apoyar diferentes manifestaciones convocadas por organizaciones conservadoras y la Conferencia Episcopal Española. El colectivo LGTBIQ+ consideró que no usar el mismo nombre era una manera de invisibilizar su relación de afecto en pareja, no creando igualdad sino exclusión.

Polémica ante la adopción

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley era la igualdad en la adopción de menores, la oposición y algunos sectores de la sociedad consideraban que la adopción debía ser exclusiva de las parejas heterosexuales, ya que el concepto de “familia” comprendía la suma de una figura paterna y materna, y la ausencia de una de ellas podría influir en la orientación sexual de los niños criados en esos hogares. Dos décadas después, miles de niños han sido adoptados por parejas del mismo sexo en España con total normalidad.

Un nuevo concepto de familia

La aprobación del matrimonio igualitario supuso un punto de inflexión en la forma en que la sociedad española concebía la "familia". Algunas personas, con valores más tradicionales, percibían la ley como una "amenaza" a la institución familiar y sus valores, compuesto por un padre, una madre e hijos. Sin embargo, estas dos décadas han demostrado que el concepto ha evolucionado y enriquecido, con un cambio de mentalidad ha contribuido a una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad de modelos familiares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com