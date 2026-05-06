"También cuando el COVID fuimos los primeros": Los canarios, preocupados por el desembarco del crucero con hantavirus

Este miércoles se ha confirmado que Canarias acogerá al crucero de lujo MV Hondius en el que se ha detectado un brote de hantavirus. Aunque actualmente se encuentra fondeado en Cabo Verde, está previsto que llegue en un plazo de unos tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona, ubicado a diez minutos del aeropuerto sur de Tenerife. La ministra de Sanidad, Mónica García, que ha comparecido este mediodía, detallaba que ha sido la OMS "la que nos pidió ayer que fuera las Islas Canarias y que fuera España, el país con el puerto más cercano en el marco del reglamento sanitario internacional, para atender la situación".

Se han detectado ocho casos positivos, de los cuales tres han fallecido. Uno de ellos ya ha sido ingresado en la UCI en Sudáfrica, y otro, el último confirmado, en Suiza. Los otros tres contagiados llegarán en las próximas horas a Países Bajos, su país de origen, para ser atendidos. A bordo del barco viajan 147 personas que incluyen catorce españoles, que según Sanidad se encuentran bien y sin síntomas. Estos pasajeros, que no presentan síntomas, serán los que desembarquen en Tenerife una vez sean evaluados. "La trasmisión entre personas no es habitual", ha explicado García, asegurando que el desembarco "no va a suponer ningún riesgo para la población canaria".

"Una vez allí se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida", por lo que "todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de Protección Civil", ha añadido la ministra. De este modo, aquellos pasajeros extranjeros que no presenten síntomas, serán evacuados a sus países de origen, al igual que los 14 españoles que lo harán en un avión a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid). En su llegada a la capital serán trasladados al Hospital de Defensa Gómez Ulla donde seguirán "todos los protocolos que sean necesarios", afirma la ministra de Sanidad, "para ver si hay alguna asintomática que no lo pueda transmitir a nadie": "Se tomarán las medidas oportunas y estas personas guardarán cuarentena".

Preocupación y enfado en Canarias

Sin embargo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado muy descontento ante la decisión del Ejecutivo porque, asegura, que no le han consultado el cambio adoptado tras la mesa técnica. Durante el martes, el Gobierno dudaba en si el barco debería tocar tierra española. A última hora de la noche Sanidad confirmaba que Canarias acogería al barco, una decisión que a Clavijo no le informaron y que califica de "muy desleal y poco profesional".

También los canarios se han mostrado enfadados y preocupados por cómo recibirán al barco y si será un proceso seguro: "Es una cosa que uno no conoce, entonces te genera dudas", manifiestan. El protocolo marca que se analice cada caso concreto antes del desembarco "con todas las medidas de seguridad, de aislamiento y de no contacto con la población", explica el virólogo José Antonio López a Antena 3 Noticias.

También en la calle se preguntan que, "si están cerca de Cabo Verde, ¿para qué van a traerlos para acá?". Los expertos aseguran que la transmisión entre personas es muy improbable a no ser que sea la variante Andes y se produzcan contactos directos e íntimos, pero la cercanía con el COVID despierta el miedo en algunos: "La gente se preocupa porque también cuando lo del COVID nosotros fuimos los primeros aquí, espero que no haya ningún riesgo", comenta una canaria. Pero los expertos llaman a la calma con el hantavirus: "no es como la gripe, ni como el sarampión ni como el COVID".

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