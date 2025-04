Los tatuajes de gran tamaño pueden aumentar el peligro de padecer cáncer cutáneo o linfático

Un estudio danés con una muestra de más de 5.000 personas asegura que el riesgo aumenta hasta tres o cuatro veces con respecto a los que no están tatuados

Este estudio, realizado de forma coordinada por el Departamento de Salud Pública y el de Investigación Clínica de la Universidad del sur de Dinamarca (SDU) junto con la Universidad de Helsinki en Finlandia, supone una de contribuciones más sólidas hasta ahora sobre la relación entre las tintas para tatuajes y su potencial carcinogénico.

Se han analizado más de 5.000 muestras procedentes de más de 2.300 gemelos daneses y ha concluido que los tatuajes de gran tamaño, los que superan el 1 % de la superficie de nuestro cuerpo, lo que equivale al tamaño de la palma de la mano, pueden incrementar entre tres y cuatro veces el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer de piel e incluso tumores linfáticos.

La doctora Marina Rodríguez, dermatóloga de reconocido prestigio de Santa Cruz de Tenerife, asegura que las tintas usadas para los tatuajes pueden contener sustancias tóxicas como materiales derivados del petróleo o minerales pesados peligrosos para el organismo como el cadmio, el mercurio o el cromo. “Estas sustancias a modo de nanopartículas pueden provocar inflamación en torno a la zona tatuada pero lo realmente peligroso y es el descubrimiento que se ha hecho con este estudio, es que esas nanopartículas absorbidas por nuestro organismo son llevadas al sistema linfático y pueden provocar cánceres cutáneos a nivel local y también otro tipo de tumores linfáticos”.

¿Debes dejar de tatuarte?

El riesgo no es baladí ya que, según este informe científico los sujetos con tatuajes de mayor tamaño y de tinta negra incrementan el peligro de padecer un tumor de este tipo hasta tres y cuatro veces. Nos advierte además la doctora de que en este estudio se han eliminado otros factores ambientales o de estilo de vida, de manera que para los resultados no se han tenido en cuenta cuestiones como el consumo de alcohol o tabaco.

Preguntamos directamente a la dermatóloga: ¿La recomendación médica es no tatuarse? Y su respuesta no deja lugar a dudas. “Hasta ahora les advertía a mis pacientes de las consecuencias de hacerse un tatuaje, como no poder hacerse una resonancia, no poder inyectar anestesia en ese punto o la mayor sensibilidad al sol. A partir de este momento y con este estudio en la mano no puedo dejar de advertirles además que se informen, que lean las etiquetas de las tintas y que confíen solo en los lugares acreditados”

En nuestro país entre un 30 y un 40 % de la población en nuestro país lleva tatuajes, un porcentaje mucho mayor si hablamos de países como Estados Unidos. Hay otro dato que quizás también haya que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión que nos acompañará toda la vida: El 60 % de las personas menores de 21 años que se tatúan, se arrepienten de hacerlo.

En cualquier caso la Comunidad Europea garantiza la seguridad de estos procesos y por eso la normativa vigente es muy estricta. En ese sentido, siempre hay que confiar en lugar acreditados, con profesionales debidamente formados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com