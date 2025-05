Un signo poco común en los dedos puede ser una advertencia temprana de cáncer de pulmón

Algunos expertos han advertido acerca de que un cambio inusual en la forma de los dedos puede ser una señal temprana y a menudo pasada por alto de cáncer de pulmón.

Los médicos e investigadores han identificado que, además de la sintomatología común de tos persistente y dificultad para respirar, existe otro síntoma inusual y menos conocido que afecta a los dedos.

La afección, conocida como 'dedos en palillo de tambor' o 'hipocratismo digital', se manifiesta mediante la hinchazón de las yemas y un engrosamiento de las uñas que tienden a curvarse más de lo habitual.

Este síntoma, aunque no es exclusivo del cáncer de pulmón, ha sido identificado como un posible marcador de la enfermedad, especialmente en fases avanzadas.

El fenómeno puede deberse a sustancias que liberan algunos tipos de tumores pulmonares, las cuales provocan cambios inflamatorios en los huesos y tejidos blandos de los dedos. También se ha relacionado con compuestos químicos anómalos producidos por el propio cuerpo en respuesta al cáncer.

Un llamativo caso: fue su único síntoma

Uno de los casos más llamativos es el de Brian Gemmell, un entrenador personal de East Kilbride, Escocia, que decidió hacer público su testimonio para alertar a otros sobre esta señal clínica poco conocida.

"Acudí al médico solo porque noté que los dedos estaban más gruesos y la uña tenía una curvatura inusual. No tenía tos ni me sentía mal", explicó en una entrevista al medio británico 'The Mirror'. "Fue mi único síntoma", subrayó.

Gracias a la rapidez con la que su médico general identificó el hipocratismo digital, se le derivó de inmediato a un especialista y se le realizaron pruebas que confirmaron el diagnóstico de cáncer de pulmón en estadio tres.

Gemmell fue operado y actualmente sigue tratamiento, aunque ya ha retomado su actividad profesional, esta vez trabajando con otros pacientes oncológicos. A su vez, el afectado insistió en la importancia de acudir al médico ante cualquier cambio en el cuerpo. "Ve cuanto antes. Si algo no te cuadra, el médico está para eso", recomendó.

¿Cómo detectar los dedos en palillo de tambor?

Una forma sencilla de realizar una primera comprobación en casa es mediante la prueba de la ventana de Schamroth. Para ello, hay que colocar las uñas de los dedos índices de ambas manos enfrentadas. Si no se forma un pequeño espacio en forma de diamante entre las bases de las uñas, puede ser un signo de hipocratismo.

De acuerdo con un estudio publicado en 2012 por el Dr. Malay Sarkar, oncólogo pulmonar en la India, el cáncer de pulmón representa la causa más común del hipocratismo digital, estando presente en casi el 90 % de los casos documentados de esta afección. Sin embargo, sólo entre el 5 y el 15 % de los pacientes con cáncer de pulmón desarrollan este síntoma, lo que lo convierte en un signo raro pero clínicamente significativo.

La evolución del hipocratismo puede dividirse en fases. En los estadios iniciales, la base de la uña se vuelve más blanda y esponjosa. A medida que avanza, las uñas se curvan hacia abajo, y la piel circundante puede enrojecerse. El ángulo entre la uña y el dedo aumenta, haciendo que el dedo adopte esa forma característica de "palillo de tambor".

En fases más avanzadas, pueden desarrollarse nuevos crecimientos óseos dolorosos en las articulaciones de los dedos, muñecas e incluso tobillos, una complicación conocida como osteoartropatía pulmonar hipertrófica (OAHP). Esta patología puede confundirse fácilmente con artritis debido a la inflamación articular que provoca.

No todos los casos son cáncer

Desde la organización benéfica Cancer Research UK recuerdan que no todas las personas con este tipo de deformidad en los dedos tienen cáncer de pulmón. Sin embargo, instan a no ignorar este síntoma y a consultarlo siempre con un profesional sanitario. "Puede deberse a otras enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas o incluso problemas hepáticos", señalan.

Según datos recientes de Cancer Research UK, los casos de cáncer de pulmón han aumentado en un 130 % entre mujeres jóvenes en las últimas décadas, convirtiéndose en el grupo con mayor crecimiento en incidencia, pese a que los mayores de 70 años siguen siendo los más diagnosticados. Este repunte entre personas jóvenes, y especialmente entre quienes nunca han fumado, está llevando a replantear los criterios tradicionales de riesgo.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) confirma que el cáncer de pulmón en personas no fumadoras ya es la quinta causa de muerte por cáncer en todo el mundo.

Síntomas a los que prestar atención

Los signos más frecuentes de cáncer de pulmón incluyen:

Tos persistente, especialmente si dura más de tres semanas.

Infecciones respiratorias repetidas.

Tos con sangre.

Dificultad al respirar.

Dolor en el pecho.

Fatiga continua.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Entre los síntomas menos comunes destacan:

Cambios en la apariencia de las uñas y los dedos.

Dolor al tragar.

Ronquera.

Hinchazón en la cara.

Cuello y silbidos al respirar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com