La sanidad, en la UCI: los sanitarios piden un pacto de estado mientras el sistema colapsa

La situación de crisis sanitaria continua. La sanidad en España está al límite, con urgencias colapsadas y con un gran descontento entre los profesionales del sector, que llevan reclamando mejoras desde hace tiempo. Esta noche, en Madrid, los médicos han decidido empezar lo que ellos llaman las "noches blancas".

Estos médicos de la capital han decidido encerrarse en sus centros de salud a modo de protesta, mientras siguen su huelga iniciada hace un mes. Concretamente, médicos de 13 centros han tomado esta medida. Los sanitarios piden, constantemente, que se negocie de verdad y quieren un pacto de estado. "Es muy triste que no hayan servido ninguno de los intentos de negociación", han comentado los médicos encerrados esta noche.

Familiares y amigos han acompañado a los sanitarios en esta noche de protesta. Igualmente, la huelga en la capital solo la están apoyando un 9% de los sanitarios, según la comunidad madrileña.

Preocupación en otras comunidades

Esta crisis no solo se encuentra en Madrid, sino que se extiende por otros puntos de España. En Valencia, las urgencias del Hospital Universitario de la Ribera siguen colapsadas. Pedro García, médico de urgencias de este centro, denuncia que los pacientes no pueden estar en los pasillos y en condiciones "realmente inhumanas". Además, hay pacientes que tienen que esperar más de 20 horas para poder ingresar, "poniendo en juego su seguridad".

En Cataluña, se están acumulando 200 pacientes, cuando solo hay capacidad para la mitad. En algunos casos, se tiene que esperar 2 días para poder tener una cama, ha comentado Marisa García, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Sanidad.

También en León la situación es crítica porque hay niños en las Ucis de adultos porque no hay suficientes pediatras o porque no dan abasto. En Toledo, las urgencias han atendido a casi 700 personas en un día esta semana a causa del colapse de la atención primaria. Con todo esto, la solución de este problema no parece próxima.