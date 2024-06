Sanidad salvará el verano con médicos MIR que no han acabado de formarse: "No tienen aún la capacidad"

En la última semana, los ingresos en hospitales por Covid ha aumentado hasta cinco puntos, mientras que el número de contagios, pese a seguir siendo leve, ha aumentado hasta 22 puntos. Son ya 7 semanas consecutivas al alza, que dibujan un verano preocupante para la sanidad pública. Los médicos se quejan de la falta de profesionales y advierten que la situación puede ir a peor.

Los pacientes lo están viviendo en primera persona. María lleva seis meses esperando una cita del digestivo para su madre; otro hombre afirma que lleva 8 meses esperando para una resonancia. Una abultada lista de espera que continuará aumentado en la temporada estival. Sindicatos como el CSIF tienen claro cuál es verdadero problema: la falta de personal. Y es que, aunque gran parte del personal sanitario esté de vacaciones, el número de pacientes aumentará con la llegada de cientos de turistas.

De hecho, aunque aún no ha comenzado el verano, las consecuencias ya comienzan a notarse. En apenas una semana, el consultorio de Cullera (Valencia) cerrará sus puertas. La falta de personal se mitigará parcialmente con la entrada de algunos de los 2.000 médicos MIR que terminarán su formación en septiembre de este año, al finalizar verano, reitera José Polo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.

Estos médicos MIR podrán pasar consulta solos, pero siempre con supervisión: "No tienen aún la capacidad al 100% de ejercer", agrega Omar Ruiz, del sindicato CSIF. Algo que no todos van a poder hacer, ya que hay centros que no están acreditados docentemente y no hay tutores que les guíen.

Médicos sin MIR como sustitutos en verano

No es la primera vez que se proponen alternativas para aliviar la falta de médicos durante el verano. El año pasado, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana optó por contratar a estudiantes recién licenciados en Medicina, sin haber realizado los cuatro años de especialidad MIR. Una decisión que fue muy criticada por los sindicatos médicos.

El Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM) aseguró que la decisión de la Conselleria conllevaba un grave riesgo. Además, el CESM recordó que la especialidad es obligada por ley para ejercer en la sanidad pública. "En la pandemia se hizo una excepción y se entendió por la situación extraordinaria, pero no puede ser que se esté empleando como algo normal", explica el secretario del sindicato, Alejandro Calvente.

A su juicio, esta medida suponía "volver a la situación sanitaria de hace 50 años en la que los médicos ejercían sin haber realizados años de práctica".

El problema de la falta de médicos se solucionaría si la situación laboral de los profesionales fuera mejor. "Si las condiciones laborales, como venimos denunciando, fueran mejores, habría suficientes médicos y estos no se irían a otras comunidades o países. Creemos que solo se va a poder sustituir este verano a uno de cada cinco facultativos con los problemas asistenciales que ello conllevará", precisaba Calvente.

