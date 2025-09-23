Sanidad alerta a las personas diabéticas de un fallo en la app de control de glucosa: puede mostrar un dato antiguo sin avisar

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado una incidencia en la aplicación móvil Dexcom G6 para iOS (versiones 1.11.2 y 1.12.0). Según el aviso, la app puede no funcionar como estaba previsto y mostrar un valor estimado de glucosa anterior al más reciente.

Si la persona usuaria no es consciente de que el dato no se ha actualizado, podría tomar una decisión de tratamiento incorrecta y sufrir episodios de hipoglucemia o hiperglucemia. La AEMPS, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha pedido extremar la precaución hasta que se apliquen las correcciones.

La notificación oficial detalla que, en determinadas circunstancias, la app Dexcom G6 (iOS) deja de refrescar el último valor disponible y sigue mostrando una medición anterior. El problema afecta a las versiones 1.11.2 y 1.12.0.

A quién afecta

El sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G6 está autorizado para personas mayores de dos años. Se trata de un MCG que mide la glucosa en el líquido intersticial y está diseñado para reemplazar las pruebas capilares a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

Si el valor en pantalla no es el más reciente y el usuario actúa sobre ese dato, pueden desencadenarse errores de dosificación o decisiones no ajustadas al estado real de la glucemia, con riesgo de hipo o hiperglucemias.

Qué está haciendo la empresa

El fabricante ha iniciado el envío de una nota de aviso dirigida a pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios con el detalle del problema y las acciones a seguir, entre ellas la actualización de la aplicación en cuanto esté disponible la corrección.

La AEMPS recuerda que la interpretación de los resultados del sistema Dexcom G6 debe basarse en las tendencias y en las lecturas acumuladas del sensor a lo largo del tiempo, no únicamente en un valor aislado. Hasta que se solucione la incidencia, conviene verificar que los datos se actualizan correctamente y seguir las instrucciones del aviso del fabricante.

