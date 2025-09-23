Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Sanidad

Sanidad alerta a las personas diabéticas de un fallo en la app de control de glucosa: puede mostrar un dato antiguo sin avisar

La AEMPS detecta un error en Dexcom G6 para iOS (versiones 1.11.2 y 1.12.0) que, en ciertos casos, no actualiza el valor más reciente; el usuario podría tomar decisiones de tratamiento incorrectas con riesgo de hipo o hiperglucemia.

Una persona sujeta un iPhone 12

Una persona sujeta un iPhone 12EFE

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado una incidencia en la aplicación móvil Dexcom G6 para iOS (versiones 1.11.2 y 1.12.0). Según el aviso, la app puede no funcionar como estaba previsto y mostrar un valor estimado de glucosa anterior al más reciente.

Si la persona usuaria no es consciente de que el dato no se ha actualizado, podría tomar una decisión de tratamiento incorrecta y sufrir episodios de hipoglucemia o hiperglucemia. La AEMPS, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ha pedido extremar la precaución hasta que se apliquen las correcciones.

La notificación oficial detalla que, en determinadas circunstancias, la app Dexcom G6 (iOS) deja de refrescar el último valor disponible y sigue mostrando una medición anterior. El problema afecta a las versiones 1.11.2 y 1.12.0.

A quién afecta

El sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G6 está autorizado para personas mayores de dos años. Se trata de un MCG que mide la glucosa en el líquido intersticial y está diseñado para reemplazar las pruebas capilares a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

Si el valor en pantalla no es el más reciente y el usuario actúa sobre ese dato, pueden desencadenarse errores de dosificación o decisiones no ajustadas al estado real de la glucemia, con riesgo de hipo o hiperglucemias.

Qué está haciendo la empresa

El fabricante ha iniciado el envío de una nota de aviso dirigida a pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios con el detalle del problema y las acciones a seguir, entre ellas la actualización de la aplicación en cuanto esté disponible la corrección.

La AEMPS recuerda que la interpretación de los resultados del sistema Dexcom G6 debe basarse en las tendencias y en las lecturas acumuladas del sensor a lo largo del tiempo, no únicamente en un valor aislado. Hasta que se solucione la incidencia, conviene verificar que los datos se actualizan correctamente y seguir las instrucciones del aviso del fabricante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Orforglipron, la nueva pastilla contra la obesidad demuestra ser eficaz en la pérdida de peso

Blísters de pastillas

Publicidad

Salud

Una persona sujeta un iPhone 12

Sanidad alerta a las personas diabéticas de un fallo en la app de control de glucosa: puede mostrar un dato antiguo sin avisar

Viruela del mono

Madrid detecta el primer caso importado de viruela del mono del clado 1b

La Unidad Integral de Cardiología se alza con el Premio Pyme en la 3ª edición de los imPULSO Salud Cardiovascular.

La Unidad Integral de Cardiología galardonada con el Premio Pyme en la 3ª edición de los Premios imPULSO Salud Cardiovascular

Paracetamol genérico
SANIDAD

Paracetamol y autismo: la ciencia desmiente a Donald Trump

Preservativos
Salud Sexual

Preservativos gratuitos para jóvenes: La ministra Mónica García anuncia que llegarán antes de 2026

Roblox
Roblox

Alerta de pediatras en España: Roblox y sus chats incitan a autolesiones, ansiedad y cambios de conducta en menores

Se trata de una plataforma de videojuegos en la que se producen interacciones entre los usuarios, -generalmente menores-, generando consecuencias muy preocupantes en la salud mental, según los pediatras.

Una persona recibe una vacuna
Vacunación

Arranca la campaña de vacunación contra la gripe y la covid-19 en Cataluña

Como novedad este año se adelantará la vacunación de niños menores de 5 años y personal sanitario.

Hospital Reina Sofía de Córdoba

Investigan cómo ralentizar el avance del alzhéimer desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba

Imagen de un hombre mirando el móvil.

'Text neck': Esta es la nueva "enfermedad tecnológica" que daña la espalda por una mala postura al utilizar el móvil

Relojes

Cambiar la hora puede ser perjudicial para la salud: más riesgo de ictus y obesidad

Publicidad