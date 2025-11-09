Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La gripe vuelve con fuerza este otoño a España

Los contagios de gripe se disparan hasta alcanzar los niveles más altos de las tres últimas temporadas. Las distribuidoras farmacéuticas refuerzan su logística para garantizar el suministro de vacunas en todo el país.

Daniela Lorca
Publicado:

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de incidencia ha pasado de 16 a 20 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana de octubre, un aumento significativo respecto al mismo periodo del año pasado, cuando apenas se registraban 10 casos. Hace dos años, la cifra no superaba los ocho.

Más afectados

El grupo más afectado vuelve a ser el de los niños de entre uno y cuatro años, con una incidencia cercana a los 38 casos por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, en el grupo de mayores de 70 años, la situación muestra una leve mejoría, con una tasa que se reduce a entre 12 y 14 casos por cada 100.000 habitantes.

Campaña nacional de vacunación

Detrás de cada dosis hay un complejo engranaje logístico que asegura que las vacunas lleguen a tiempo y en perfectas condiciones a los centros de salud. Las distribuidoras farmacéuticas, un eslabón esencial aunque poco visible de la cadena sanitaria, ya están trabajando a pleno rendimiento. En centros logísticos especializados, como los de Logista Pharma, se almacenan miles de dosis en cámaras de frío controladas al milímetro.

“Es clave garantizar que las vacunas lleguen a la población con las máximas garantías de calidad, seguridad y eficacia”, explica la directora técnica de Logista Pharma, Rocío García. Cada caja incluye dispositivos que registran la temperatura y permiten seguir en tiempo real la ruta de cada lote. Si se detecta la mínima alteración en la cadena de frío, el sistema localiza el envío y activa los protocolos de seguridad.

Rutas planificadas

Los camiones refrigerados recorren toda la península siguiendo rutas planificadas al minuto. En muchos casos, el tiempo que transcurre entre la salida del almacén y la entrega en los centros de salud es inferior a 24 horas. “Nuestro objetivo es que la vacuna esté disponible en el centro habitual del paciente justo cuando la necesite y siempre en condiciones seguras”, añade la responsable técnica.

Esta red logística permite que la campaña de vacunación se desarrolle sin interrupciones y que la prevención llegue a todos los rincones de España, desde grandes ciudades hasta zonas rurales. Detrás de cada pinchazo hay meses de planificación, controles y transporte controlado al detalle.

Las autoridades recuerdan que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir la gravedad de la gripe y proteger a los grupos más vulnerables, especialmente mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Con la incidencia en ascenso, los expertos insisten, es el momento de vacunarse.

