La Comunidad de Madrid admite una incidencia en el envío de resultados del cribado de cáncer de colon

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha comunicado que el pasado mes de febrero detectó "una incidencia" en la comunicación de los resultados por carta, por el programa del cribado del cáncer de colon y recto (Prevecolon), y que afectó a 500 personas.

Este comunicado llega después de que este sábado, 8 de noviembre, La Sexta informara de que el pasado mes de febrero cerca de 571 madrileños recibieran cartas erróneas sobre los cribados de cáncer de colon, en los que se les notificaban falsos negativos a pacientes que podían padecer la enfermedad y necesitaban más pruebas, incluso a quienes aún no se las habían realizado.

La respuesta de la Consejería

A raíz de la información sacada en televisión, la Consejería ha asegurado que la empresa encargada del envío notificó del error el mismo 5 de febrero, y contactó individualmente con todos los afectados. La situación quedó completamente resuelta entre el 5 y el 12 de febrero, y gracias a los sistemas de control y calidad del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), los profesionales sanitarios ya habían contactado con más de 200 afectados antes de que la empresa comunicara el fallo.

No hubo errores en el diagnóstico

Sanidad ha querido transmitir tranquilidad y ha subrayado que "los datos siempre han sido correctos", que no hubo ningún error en el diagnóstico y que el problema se limitó a la comunicación postal de los resultados.

Marta Carmona pide seriedad

La diputada de Más Madrid, Marta Carmona, ha querido recordar los cribados del cáncer de mama en Andalucía, y se ha pronunciado ante los medios de comunicación diciendo: "Cientos de madrileños han recibido un resultado erróneo de los cribados de cáncer de colon, algo que se añade a la desastrosa gestión de la sanidad que hace el PP allá donde gobierna, porque siempre antepone los beneficios de las empresas en la salud de la población". Carmona ha pedido a las comunidades autónomas que "se tomen en serio" estos cribados.

La portavoz de Más Madrid en el Parlamento regional, Manuel Bergerot, también se ha querido pronunciar acerca de los cribados en su cuenta de Twitter y ha insistido a la consejera a "dar la cara, tras conocerse que hubo 571 personas con positivo en cribados de colon a las que les dijeron que todo estaba bien".

Otros errores en cribados médicos en España

En octubre de este mismo año, se destapó otro fallo en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, que afectó al menos a 2.000 mujeres, aunque las primeras quejas empezaron a principios de 2024.

Las mujeres afectadas no fueron informadas sobre resultados "no concluyentes" o con "lesiones dudosas", lo que provocó retrasos en los diagnósticos y tratamientos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com