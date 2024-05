Retiran del mercado unos cereales con chocolate y piden no consumirlos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha pedido no consumir ninguno de los lotes de cereales de maíz con chocolate, de Corn Flakes Cocoa tras una alerta alimentaria en la que se indicaba la presencia de grumos duros en copos de maíz en el nuevo producto.

La empresa Kellogg's ya los está retirando de forma "voluntaria" y "preventiva" del mercado. Además, la empresa propietaria de la marca de cerales, Kellanova, fue quién advirtió a la AESAN de "defecto de calidad sin riesgo para la salud" tras los avisos de algunos de los consumidores.

La compañía descubrió entonces que habían unas cajas podría contener grumos duros de cereal que no se deshacen cuando se mezclan con leche, lo que supone un "riesgo mínimo" de causar daños dentales o un peligro de atragantamiento, según un comunicado de la empresa.

Además, desde Kellogg's aseguran que no se han registrado incidencias en España y que la retirada del millar de cajas distribuidas comenzó el pasado miércoles, por lo que ya no debería estar disponible los supermercados. No obstante, piden a los clientes que si tienen algún paquete de este producto no lo consuman y contacten con la compañía para un reembolso.

"Alerta por presencia de grumos duros en copos de maíz.

No consumir

Nombre: Corn Flakes Cocoa

Marca: Kellogg’s

Aspecto: envase de cartón.

Lotes: todos los lotes y fechas de caducidad

Código GTIN: SKU 5103141001

Peso de unidad/vol: 330,0 g."

Esta retirada voluntaria del mercado afecta exclusivamente a Kellogg's Corn Flakes Cocoa, un nuevo producto que también salió en países como el Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Italia y Portugal.

Bajan las alertas alimentarias en 2023

Madrid (EFE).- Las alertas alimentarias en España bajaron un 8% en 2023, de las que una mayoría llevó la prohibición y retirada del consumo del producto.

Según los datos analizados por EFE del Sistema europeo de Alerta Rápida sobre Alimentos y Piensos (Rasff), las principales causas de las alertas están relacionadas con la detección de microorganismos patógenos (especialmente salmonella y listeria), la presencia de plaguicidas y el hallazgo de sustancias no declaradas o cuerpos extraños.

Para controlar el nivel de seguridad alimentaria en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ofrece un informe anual con los datos de los controles realizados. Según datos 2022, ese año se hicieron más de medio millón de controles a establecimientos alimentarios, entre inspecciones, auditorías de autocontrol y a mataderos y casi siete de cada 10 superaron los controles. Ese 34% de incumplimiento se resolvió con medidas administrativas y judiciales.

