El Remdesivir no es eficaz para reducir la mortalidad por coronavirus según un estudio de la OMS

El tratamiento con remdesivir no parece haber demostrado tener un efecto significativo en la supervivencia de los pacientes con covid-19, según el ensayo clínico Solidarity de la Organización Mundial de la Salud. El estudio no encontró que ninguno de los tratamientos “afectara sustancialmente la mortalidad” o redujera la necesidad de ventilar de los pacientes, según avanza el Financial Times antes de que haya sido publicado en una revista científica.

Este antiviral, fue uno de los primeros en ser usado como tratamiento para el coronavirus y fue uno de los medicamentos que se le administraron recientemente al presidente de los EE.UU, Donald Trump, contagiado de covid-19 hace unas semanas.

El resultado está pendiente de revisar

El ensayo se realizó sobre un total de 11.266 pacientes adultos de más de 30 países y analiza los resultados de este medicamento antiviral, el primero que se autorizó como tratamiento específico contra la enfermedad. Se trata de un estudio científico, cuyos resultados de carácter preliminar están pendientes de revisar y ser sometidos al escrutinio de otros profesionales para poder ser considerado como trabajo académico.

La OMS, de momento, no ha hecho comentarios sobre el informe y ha asegurado que los resultados del estudio aún no eran públicos.

Sin embargo, Soumya Swaminathan, científico de la OMS, anunció el miércoles pasado que durante el estudio se interrumpió el tratamiento con hidroxicloroquina y los antirretrovirales lopinavir y ritonavir al probarse su ineficacia, pero se continuaron los ensayos con otros ensayos en más de 500 hospitales de 30 países. "Estamos investigando otras vías en los últimos meses: anticuerpos monoclonales, inmunomodulares y nuevos fármacos antivirales", dijo.

La reacción de la multinacional

"Los resultados preliminares de la OMS parecen inconsistentes", ha señalado la compañía farmacéutica a Reuters. "Existe mucha más evidencia robusta procedente de múltiples ensayos randomizados y de control que valida el beneficio clínico de remdesivir".

"Nos preocupa enormemente que los datos de este ensayo global no se hayan sometido a una revisión rigurosa, más teniendo en cuenta las limitaciones de su diseño", ha proseguido un portavoz de la compañía.

Precisamente, a principios de mes, la multinacional Gilead que fabrica el medicamento, publicó un trabajo sobre 1.062 pacientes que mostraba ventaja de cinco días utilizando este fármaco en la recuperación en comparación con placebo.

Remdesivir recibió la aprobación de la FDA estadounidense como tratamiento de emergencia el pasado 1 de mayo y desde entonces se ha empleado en numerosos países. El fármaco fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento como tratamiento contra la Covid-19 el pasado 25 de junio.