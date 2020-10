Coronavirus España, última hora: Estados de alarma en Madrid y confinamientos hoy viernes 16 de agosto, en directo

Asturias no descarta pedir el estado de alarma si no se consigue controlar la pandemia. Ayer se registraron cerca de 200 nuevos positivos. Toda la comunidad ha vuelto a la fase 2 por lo que se prohíbe el servicio de barra en los bares, se reducen las reuniones a 6 personas, se pide a los vecinos que se autoconfinen y no se descarta cerrar por completo la hostelería. El presidente del Principado se marca como objetivo situar la incidencia por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes.