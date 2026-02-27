Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detectan el primer caso humano de gripe porcina en Lleida

Es el cuarto caso humano notificado en España desde 2009, según la Conselleria de Salud.

Imagen de archivo de an&aacute;lisis por la peste porcina africana

Imagen de archivo de análisis por la peste porcina africanaEuropa Press

Irene Rodríguez
Publicado:

El virus de la peste porcina africana reapareció en España el pasado mes de noviembre, 31 años después tras la detección en dos jabalíes. En las últimas horas, la Conselleria de Salud de la Generalitat ha confirmado un nuevo caso en humanos, pero de gripe porcina A (H1N1).

Se trata una persona de la provincia de Lleida que ha sido contagiada y es el cuarto caso notificado en nuestro país desde el 2009. Las autoridades sanitarias informaron que se ha abierto una investigación para determinar el origen del caso, aunque destacaron que el riesgo para la población es "muy bajo".

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicado en una conferencia de prensa, que la persona se encuentra "perfectamente", aclarando que se ha contagiado de un virus que no tiene relación con la peste porcina africana.

La Conselleria señala que el contagiado no presentó síntomas y no ha contagiado a ninguno de sus contactos cercanos.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública trabajan de forma conjunta para evaluar la situación.

Según ha podido saber 'El País' el contagiado sería un hombre de 83 años residente en la provincia leridana y no habría tenido contacto con cerdos ni explotaciones ganaderas similares. Por lo que los expertos concluyen en que el contagio se habría producido por una transmisión de persona a persona.

