La salud mental juvenil atraviesa la peor crisis registrada y golpea sobre todo a las niñas

No se trata de casos leves. El estudio solo analiza hospitalizaciones en las que la enfermedad mental es diagnóstico principal o secundario, es decir, situaciones graves que requieren ingreso.

Un punto de inflexión en 2012

El año 2012 marca el inicio de una escalada "explosiva". Hasta entonces, la incidencia crecía de forma progresiva, pero se mantenía por debajo de los 725 casos por cada 100.000 jóvenes. A partir de esa fecha, las cifras se disparan y alcanzan su pico tras la pandemia de la Covid-19.

El informe subraya que no es solo una cuestión de mayor concienciación o más diagnósticos. También aumentan los suicidios en menores de 20 años, que cambian de tendencia a partir de 2011-2012 y vuelven a crecer con más fuerza durante los años de la pandemia.

En paralelo, las llamadas a la Fundación ANAR por ideación suicida e intentos de suicidio alcanzaron su máximo en 2023 y se mantienen en niveles récord en 2024.

La crisis tiene rostro femenino

El impacto no es igual para todos. Las chicas son las más afectadas. De hecho, las adolescentes de 11 a 15 años ya superan en diagnósticos a los chicos de 16 a 20 años, algo inédito en la serie histórica.

Además, ha desaparecido la brecha tradicional en los suicidios: en 2021 prácticamente se iguala la "efectividad" entre chicos y chicas de 15 a 20 años.

El impacto económico también refleja esta desigualdad. En 2023, el coste total de las hospitalizaciones por enfermedades mentales en todas las edades alcanzó los 688,9 millones de euros, frente a los 163,4 millones de 1999.

En el caso de menores de 20 años, el gasto pasó de 15,1 millones en 1999 a 75,9 millones en 2023. Más del 75% de esos costes corresponden a chicas.

El papel de la tecnología: factores clave

El estudio señala tres cambios estructurales que coinciden con el inicio de la crisis: la universalización de los smartphones, la expansión de internet de alta velocidad y el auge de plataformas digitales diseñadas para captar la atención masiva de los jóvenes. Los neurólogos advierten de que el cerebro de los adolescentes adictos a la tecnología es igual que el de un cocainómano.

El acceso a internet cada vez más normalizado en los hogares y colegios también influyen en el repunte de las adicciones. Mar España, directora de la plataforma control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos, advierte de que debe haber un consenso político para exigir responsabilidad penal a las plataformas que no tengan sistemas de verificación de edad adecuados. Además, eleva la importancia de la transparencia en los patrocinios y de la responsabilidad de los centros educativos.

Todos estos factores son un "cóctel venenoso" para el desarrollo cognitivo y la salud mental de los niños. Y los expertos advierten también de que a partir del año que viene se verán los efectos de la Inteligencia Artificial, diseñada para ser complaciente y que supone ya un peligro para la protección y seguridad de los menores.

