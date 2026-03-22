Cómo sobrevivir al polen esta primavera: las recomendaciones de los expertos

Después de lluvias y borrascas interminables, la primavera llega como aire fresco, excepto para quién es alérgico al polen. Tanta lluvia crea mucha vegetación y con la subida de las temperaturas, los expertos advierten que esta va a ser una temporada más intensa y prolongada, va a durar hasta un 20% más de lo habitual. Solo en España, hay más de 8 millones de personas que se van a ver afectadas por unos niveles de polen especialmente elevados.

Las plantas que más van a aparecer son las gramíneas, responsables de la mayoría de las alergias. A esto se suma el impacto del cambio climático y la contaminación, factores que están modificando los ciclos de polinización y ampliando su duración.

¿Qué podemos hacer?

Ante este escenario, los especialistas insisten en que la clave está en la prevención y en adelantarse a los síntomas. Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica, insite en que actualmente ya existen herramientas eficaces para controlar la enfermedad: "Tenemos diagnóstico, tenemos tratamiento personalizado y de precisión", pero que para saber cuál es el que necesitamos es muy importante acudir a un especialista. El primer paso sería el médico de cabecera, que puede analizar nuestros síntomas para saber si realmente estamos ante una alergia.

¿Hay tratamiento permanente?

Sí, se trata de la inmunoterapia una opción todavía poco valorada por muchos pacientes. "Algo muy infravalorado son las vacunas. Si la alergia es un fenómeno en el que pierdes la tolerancia al polen, lo que hace la vacuna es cambiar esa tendencia, hacer que toleres ese polen y que tu organismo no reaccione ante él con ningún síntoma", explica.

En la misma línea, el alergólogo Pedro Ojeda insiste en la importancia de un buen diagnóstico: "Hay que saber primero qué es lo que te está pasando". Y añade: "Lo más importante es acudir a un alergólogo, saber si lo que tienes es una conjuntivitis, si tienes o no asma, y a qué tienes alergia para saber cómo luego enfrentarte a los síntomas".

Recomendaciones del día a día

Mientras tanto, para intentar mejorar nuestros síntomas los expertos recomiendan una serie de medidas para reducir la exposición al polen:

1. Ventilar la casa solo a mediodía.

2. Evitar el ejercicio al aire libre en horas de alta concentración.

3. Ducharse al llegar a casa.

4. Utilizar mascarilla y gafas de sol.

5. Secar la ropa en el interior.

Con todo, los especialistas coinciden en una idea: esta primavera será especialmente complicada, pero con prevención, diagnóstico y tratamiento adecuados, es posible mantener los síntomas bajo control.

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