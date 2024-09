La queja de una joven al tener que esperar dos meses para descartar un cáncer de mama: "No tienes posibilidades"

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la mama alteradas se multiplican sin control y forman tumores que, de no tratarse, pueden propagarse por todo el cuerpo. En 2022 se diagnosticaron 2,3 millones de casos en mujeres a nivel mundial y se registraron 670.000 muertes por la enfermedad. El cáncer de mama afecta a mujeres de cualquier edad a partir de la pubertad y es que detectarse un bulto en el pecho siempre es motivo de preocupación para una mujer. En estos casos se recomienda realizar una serie de pruebas, incluida una mamografía para descartar este tipo de tumores.

Es el caso de Inés Muñoz, una alicantina que ha pasado por esta situación al detectar un bulto extraño en uno de sus senos. La joven denuncia en redes sociales los largos tiempos de espera tras acudir al centro hospitalario para saber si se trata de un cáncer de mama o no.

"¿Cómo puede ser que te salga un bulto y que tengas que esperar un mes para ir al médico de cabecera y después otro mes y medio para hacer una ecografía?", se pregunta tras salir del centro hospitalario. "Desde que tengo memoria he visto carteles diciendo lo importante que es tocarse para ver si tenemos algo, la importancia del cáncer de mama... y luego no tienes posibilidades cuando realmente sí lo necesitas", añade.

La joven denuncia lo "inútil" que ha sido su visita a Urgencias, pues "he estado esperando 40 minutos para nada, solo me han dicho que sí, que efectivamente tengo un bultito". Además, critica la insinuación recibida por parte del personal sanitario. "Que si puedo permitírmelo que me lo haga por el privado. Ojalá que lo que yo tenga no sea nada. Pero, ¿y si lo es?, y me lo estáis pillando tres meses después. ¿Realmente me tengo que ir por lo privado a hacerme una puta ecografía?", denuncia.

El vídeo ha tenido miles de reproducciones, más de 150.000 me gusta y casi 25.000 comentarios. La joven en la publicación también detalla que "estuve llamando por teléfono y no me podían dar cita porque "en mostrador no creo que te lo cojan"".

Aprobada la financiación pública de dos fármacos

La Comisión Interministerial del Precio del Medicamento (CIPM) ha aprobado la financiación de dos fármacos destinados a pacientes con cáncer de mama. Se trata de los fármacos Enhertu y Trodelvy, destinados a pacientes con cáncer de mama metastásico, recomendados por Europa y que han demostrado su eficacia y un promedio de 23 meses de supervivencia

De esta forma dan respuesta a una reivindicación histórica de pacientes con cáncer de mama que vieron como la CIPM rechazaba hasta en cuatro ocasiones la propuesta de financiación alegando criterios económicos. Por ello, las pacientes emprendieron un movimiento espontáneo para visibilizar la necesidad de estos tratamientos.

Con la aprobación de la financiación de estos fármacos, las pacientes podrán recibir la administración de los mismos sin tener que asumir un coste que puede llegar a los 5.500 euros por 21 días de ciclo.

En España, 18 mujeres mueren cada día por cáncer de mama metastásico y 6.500 fallecen al año. En lo que va de año se han diagnosticado 34.000 nuevos casos de cáncer de mama, el 5% como cáncer de mama metastásico y el 30% evolucionará a metástasis.

Síntomas por cáncer de mama

La mayoría de las personas no experimentan ningún síntoma cuando el cáncer se encuentra en fase temprana. Sin embargo, cuando está en fase avanzada puede presentar diferentes combinaciones de síntomas:

Nódulo o engrosamiento del seno, a menudo sin dolor.

Cambio de tamaño, forma o aspecto del seno.

Aparición de grietas y enrojecimiento.

Cambio en el aspecto del pezón.

Secreción de líquido anómalo o sanguinolento por el pezón.

Se recomienda en estos casos buscar atención médica, aunque según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de los nódulos en los senos no son cancerosos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com