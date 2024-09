Victoria Rodrigo, enferma de cáncer de mama metastásico: "Hemos perdido a muchas por no llegar antes"

En España, cada día mueren 18 mujeres por cáncer de mama metastásico, cifra que se traduce en 6.500 mujeres al año. Hasta el momento, los medicamentes existentes para frenar su avance no estaban financiados por la Seguridad Social, unos tratamientos cuyo coste llega a alcanzar los 95.000 euros al año. Esta semana ha llegado la buena y esperanzadora noticia de que la Sanidad pública al fin ha aprobado su financiación, por lo que se podrá proporcionar a todas aquellas enfermas que lo necesiten. En Antena 3 Noticias hemos hablado con Victoria Rodrigo en las Noticias de la Mañana, tiene cáncer de mama metastásico y es la principal impulsora de la campaña que ha conseguido esta financiación.

"Estamos muy felices y contentas", nos cuenta. Asegura que resulta esperanzador "que todas las pacientes de cáncer de mama metastásico puedan utilizar estos dos medicamentos". Ha sido un proceso tedioso, pero que al final ha llegado a buen puerto: "ha sido a la quinta, hemos tenido cuatro rechazos durante más de un año, entonces había que alzar las voces, unirnos, salir a la calle, y que todo el mundo conociera nuestra situación, y así ha sido. Más de 156.000 personas han firmado para tener todo el apoyo que ha hecho llegar hasta ministerios, senadores, Senado, Asamblea de Madrid, ha sido gracias a toda la gente que nos ha ayudado, gracias a todas las pacientes que han salido y se han armado de valor para que esto suceda. Hoy podemos decir que estamos mucho más felices y que alargaremos nuestras vidas".

"Hemos perdido a muchas de ellas por no llegar antes"

"Hemos perdido muchas de ellas por no llegar antes. Eso es lo que nos duele de corazón, no haber podido llegar antes, pero va a llegar a muchísimas mujeres, muchísimas que van a poder beneficiarse de estos tratamientos y ha sido una lucha constante, pero toda la lucha merece la pena", explica visiblemente emocionada.

Victoria nos cuenta cuáles son los elevados costes del tratamiento: "5.500 euros cada tres semanas. Hemos tenido compañeras que han tenido que hipotecar su casa, pedir préstamos, porque nadie puede permitirse pagar ese dinero cada tres semanas. Yo lo estoy recibiendo gracias a un seguro privado y porque he tenido muchísima suerte, pero no todo el mundo tiene esa suerte, por eso reclamamos esa injusticia, unas sí y otras no, no hay derecho", sostiene.

Aprobada la financiación pública de dos fármacos para el cáncer de mama metastásico

La magnífica noticia ha llegado esta semana. La Comisión Interministerial del Precio del Medicamento (CIPM) ha aprobado la financiación de los fármacos Enhertu y Trodelvy destinados a pacientes con cáncer de mama metastásico, recomendados por Europa. Estos han demostrado su eficacia y un promedio de 23 meses de supervivencia.

Con la autorización de estos fármacos se ofrece respuesta a una reivindicación histórica de las pacientes que vieron como la CIPM ha rechazado hasta en cuatro ocasiones (tres este mismo año) la propuesta de financiación de los fármacos alegando criterios económicos.

Es por lo que las pacientes comenzaron un movimiento espontáneo para visibilizar la necesidad de estos tratamientos con un lema que hicieron viral en un vídeo: "Sin tratamiento, nos morimos". También llevaron a cabo una campaña en 'Change.org', que ha superado las 150.000 firmas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com