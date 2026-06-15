Primer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha confirmado la detección de un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en la provincia de Salamanca. El paciente es un hombre de 68 años que acudió al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) con síntomas compatibles con esta enfermedad y que posteriormente fue trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid, centro de referencia nacional para este tipo de patologías.

Según han informado las autoridades sanitarias, el afectado presentaba antecedentes de picadura de garrapata. Aunque su estado es estable, permanece bajo vigilancia médica debido a la gravedad asociada a esta infección. Asimismo, se han activado las medidas de aislamiento y protección previstas para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios y evitar posibles contagios.

Activado el protocolo de vigilancia

Tras la sospecha inicial, Salud Pública puso en marcha el protocolo de actuación previsto para estos casos en coordinación con el Ministerio de Sanidad y los servicios asistenciales de Castilla y León. Las muestras remitidas al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, confirmaron la infección por el virus de Crimea-Congo.

De forma paralela, la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca ha identificado y contactado con las personas que pudieron mantener relación estrecha con el paciente. El seguimiento establecido contempla el control periódico de la temperatura corporal y la comunicación inmediata de cualquier alteración de salud a los servicios epidemiológicos.

Una enfermedad vinculada a las garrapatas

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus cuyo principal mecanismo de transmisión es la picadura de garrapatas del género 'Hyalomma'. También puede propagarse por contacto con sangre o fluidos corporales de una persona infectada, especialmente en entornos sanitarios si no se aplican las medidas de protección adecuadas.

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