Los peligros de ingerir un medicamento para adelgazar falso: "No sabes lo que te estás tomando"

Esta semana ha llegado a España un nuevo medicamento para combatir la obesidad. Se llama Mounjaro y aterriza muy pronto en las farmacias de España, podrá comenzar a comprarse a partir del 1 de julio. Este fármaco pertenece a la familia de Ozempic que, a parte de tratar la diabetes, también está aprobado para hacer frente a la obesidad. Por tanto es el cuarto medicamento disponible en nuestro país, junto con Wegovy y Saxenda.

Ante la amplia oferta y debido a la alta demanda de este tipo de fármacos, la OMS ha publicado un tajante comunicado. "Hacemos un llamamiento a las partes interesadas para que dejen de utilizar cualquier medicamento sospechoso e informen a las autoridades pertinentes", pedía la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace unos días por la falsificación de una serie de medicamentos que se usan para tratar la diabetes y adelgazar. Según explican, en Brasil, Reino Unido y Estados Unidos, se habla en concreto de tres lotes falsificados que se detectaron en el año 2023.

También avisan de que en todas las regiones geográficas se ha notado un aumento de fármacos no aptos para el consumo. "Estos productos falsificados pueden causar efectos dañinos en la salud, si no tienen los ingredientes adecuados, que pueden desembocar en complicaciones por la ausencia de control de los niveles de glucosa en sangre relacionados con el peso", añade la nota de prensa.

Beatriz Collado Pérez es doctora en Farmacia y también vocal de Alimentación y Nutrición en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Asegura que plantearse por un momento adquirir por Internet algún fármaco es una "locura", ya que se desconocen por completo los riesgos que puede tener esto. "Está prohibido, porque no tiene garantías de ningún tipo", aclara.

"No se sabe qué efecto puede provocar"

Pese a que la alerta de la OMS no se centra en ningún caso que se haya dado en España, ve necesario reivindicar que siempre hay que "acudir al consejo de un profesional". La doctora Collado detalla que los medicamentos que se comercializan en el mercado ilegal tienen una composición desconocida y, por consiguiente, "no se sabe qué efecto puede provocar".

Cualquier fármaco tiene un efecto secundario en el organismo. Sin embargo, en el caso de que el medicamento esté recetado "el riesgo está controlado". De hecho, el Wegovy o el Ozempic han sido registrados en el Sistema Nacional de Salud porque tienen un "beneficio" mucho mayor a los efectos contraproducentes que pueden desencadenar.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también ha advertido este miércoles de que fármacos análogos para tratar la diabetes tipo 2, no deben emplearse incluso ni para tratar "la pérdida de peso estética" por personas que no tengan sobrepeso o que no tengan problemas de salud vinculados a esta patología.

Emer Cooke, directora de la EMA, ha anunciado a través de una rueda de prensa que la demanda de análogos del receptor GLP1 "sigue creciendo", cosa que no ha sucedido con la oferta porque actualmente hay escasez de los mismo fármacos en todo el planeta. Así, ha hecho un llamamiento desde Ámsterdam a la comunidad internacional para "resolver la situación".

Pero detrás de la falsificación de fármacos hay un trasfondo: el económico. Muchas personas que han recurrido a este mercado lo hacen porque son mucho más "baratos", pero desconocen a lo que se enfrentan. "Una paciente me dijo un día que había conseguido un anticoagulante mucho más económico por Internet", comparte. Durante la consulta, la doctora fue clara y le comunicó a la misma que había "comprado papeletas de sufrir una hemorragia o un infarto".

¿Cómo detectar un medicamento falso?

En el caso de la falsificación de fármacos de la familia de la semaglutida, que se recetan para reducir el riesgo de accidentes cardiovasculares, los peligros para la salud pasan por "complicaciones en la falta de control de glucosa en la sangre". Sobre la posible existencia de algún caso en España, la doctora Collado está convencida de que es muy complicado porque tenemos "un sistema de salud muy blindado".

La alerta de la OMS también pasa por recomendar a los profesionales de la salud a aumentar la vigilancia ante posibles falsificaciones futuras. Recomiendan a las autoridades reportar a la organización de cualquier sospecha que exista sobre un producto.

Una forma de protegerse frente a la falsificación de medicamentos y evitar sus efectos contraproducentes para la salud es recurriendo a los profesionales sanitarios para que tomen medidas de precaución y verifiquen si las fuentes de donde provienen los mismos son desconocidas o no.

