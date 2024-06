Llega a España Mounjaro, el nuevo fármaco para combatir la diabetes y la obesidad

Mounjaro se une a los otros tres medicamentos que ya eran conocidos: Saxenda, Ozempic y Wegovy. Todos ellos de la misma familia molecular. Mounjaro se trata ahora del primero que cuenta con doble indicación. Se utilizará para combatir la diabetes de tipo 2 y al mismo tiempo, para adelgazar. Y aunque puedan sonar parecidos, todos presentan diferencias.

Diferencias entre medicamentos

Saxenda, cuya base molecular es la liraglutida, se utiliza exclusivamente para el control de peso de pacientes obesos adolescentes y adultos de más de 12 años, mientras que Ozempic, cuyo ingrediente principal es la semaglutida, solo tiene indicación aprobada para diabetes tipo 2. Por su parte, Wegovy, que cuenta con la misma farmacología que Ozempic, está aprobado como complemento para conseguir una pérdida de peso, y va destinado a personas con obesidad. Todos ellos se administran de la misma manera, pues todos son inyectables. Pero tal y como asegura Elena Soria Gómez, médica de nutrición, la principal diferencia es que unos se inyectan semanalmente y otros diariamente. Además, los médicos y los farmacéuticos lo tienen claro: ninguno de estos cuatro medicamentos debe consumirse sin prescripción médica.

Mounjaro, que es la novedad y cuya base es la tirzepatida, comenzará a comercializarse en los próximos días. Se administra semanalmente y está indicado únicamente para personas con diabetes tipo 2 que no se controla con ejercicio y dieta y para personas con obesidad. Su principal característica es que actúa de manera más amplia que sus predecesores, puesto que no solo potencia la pérdida de peso si no que también, al igual que los otros tres, consigue metabolizar la grasa y aumenta la producción de insulina. Actúa directamente sobre la célula grasa, también llamada adipocito, haciendo que esta se vacíe, y que por ello se consiga esa pérdida de grasa. Presenta una mayor eficacia para conseguir una bajada de peso. Los pacientes que lo usen pueden llegar a experimentar una pérdida de entre el 16% y el 23% de su peso.

¿Cuánto cuesta Mounjaro?

Se trata del medicamento más eficaz ahora mismo probado en España para la diabetes y la obesidad. Sin embargo, también es el más caro. La dosis de mantenimiento, de 5 miligramos, costará unos 271 euros al mes, y en principio, no estará financiado por el Sistema Nacional de Salud. La dosis de 10 miligramos asciende a unos 385 euros. En cambio, la dosis más baja de Wegovy, de unos 0,25 miligramos, cuesta 180 euros, y Ozempic cuesta unos 140 euros mensuales.

Popularización y desabastecimiento

Tal y como asegura Elena Soria, estos fármacos cuentan con muchas ventajas. "Cada vez se están descubriendo más, se está descubriendo que actúan para prevenir ictus o infartos de miocardio". El éxito de estos medicamentos, como en el caso de Ozempic, que en un primer momento estaba dirigido a diabéticos, ha hecho que su uso se haya disparado en el último año, llegando a provocar un desabastecimiento en las farmacias, ya que, tal y como asegura la farmacéutica Ana Cosín Borobio, ha habido una desviación de ese fármaco hacia las personas con obesidad.

