Pedro Martín-Barrajón, psicólogo: "Cada 7 minutos una persona intenta quitarse la vida"

En los últimos 5 años se han batido todos los récords de suicidios desde que hay registros. En 2022, último año del que disponemos de datos, 20.500 personas necesitaron hospitalización tras haber intentado quitarse la vida. Pedro Martín-Barrajón es Responsable de Emergencias y de la Red Nacional de Psicólogos para la prevención del Suicidio: “Al día 11 personas se quitan la vida en España”.

“La salud mental es fundamental, hay que aumentar los recursos y la investigación”, explica Martín-Barrajón, pero no solo eso. “Si depositamos toda la responsabilidad de la prevención del suicidio en la salud mental, estamos cometiendo un error”, asegura. Su experiencia, que no es poca, le hacen ver que hay que dar un paso más. “Hay que trabajar en una prevención por parte de todos, universal, como ocurrió con el Covid”.

Para explicarlo, este psicólogo recurre a un paralelismo con las muertes por accidente de tráfico. “En 2000 se produjeron 6098 muertes por accidente de tráfico en España, en 2022 fueron 1790, el cambio es notable. ¿Por qué? Se hicieron programas de concienciación en medios de comunicación, se estableció el carnet por puntos, penas de cárcel para los infractores…”. Un plan integral cuyos resultados son evidentes.

Plan que ahora reclama para poner el foco en las 4.227 personas que se quitaron la vida en 2022, un 5,6 % más respecto al 2021. Personas. No números. Personas con un contexto, con una historia propia. Personas a las que deberíamos ser capaces de demostrar que no están solas.

Asturias y Galicia a la cabeza

Asturias y Galicia son las comunidades que suelen ocupar los puestos más altos dentro de España. “No se puede atribuir a la orografía, el clima o las horas de luz, eso es un mito”, analiza este experto en prevención. “El mayor factor de riesgo son los intentos previos”.

En Galicia en concreto, en tres años, los ingresos hospitalarios por autolesiones o intentos de suicidio se duplicaron, de 512 antes de la pandemia a 986 en 2022 según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Donde más se han disparado esas cifras es en el tramo de edad entre 15 y 19 años.

Jacobo Torrón, psiquiatra y miembro de la Asociación Gallega de Psiquiatría, nos atiende desde su clínica en Vigo, y coincide con Pedro Martín-Barrajón en hacer un análisis de la sociedad en general para encontrar las causas. “Son muchos los factores que influyen, solo hay que ver lo que nos rodea”, asegura.

Los jóvenes, una franja de edad que preocupa

Hablar de jóvenes conlleva casi que necesariamente pensar en la tecnología. ¿Cómo creen los expertos que puede influir? “Redes sociales llenas de vidas perfectas que en muchas ocasiones no son reales pero que pueden ser tomadas como referente”, explica el doctor Torrón. “Estar viendo a otros viajando, comprándose la última camiseta de moda, viviendo una vida perfecta que desearíamos, al final puede suponer un problema cuando hablamos de jóvenes que suelen tener una más baja tolerancia a la frustración”.

El psiquiatra va un paso más allá y explica: “Hay que tener en cuenta que en el caso de los jóvenes hablamos de un cerebro en formación todavía. No es lo mismo beber alcohol con 30 años que beberlo con 13 cuando las vías neuronales están en desarrollo todavía, pues esto es lo mismo”.

“El efecto llamada está ahí, está demostrado que existe”

Todo esto sin dejar de lado la importancia de un efecto llamada en el que los medios tenemos mucho que ver y un gran ejercicio que hacer. “Está comprobado que informar de suicidios, por ejemplo en un lugar determinado, puede acabar ejerciendo un efecto llamada que convierte ese sitio casi en un referente”, expone Jacobo Torrón.

Y tampoco lo duda Pedro Marín-Barrajón: “Es lo que se llama punto negro. Es importante tener cuidado con la información que se transmite y también tomar las medidas para evitar que haya elementos arquitectónicos que faciliten las cosas. No es algo menor. Si una persona encuentra un obstáculo que le impide hacerlo en el momento en el que pretendía, es tiempo ganado”. Y aquí el tiempo lo es todo.

Por ello ambos expertos coinciden en que la información es importante, en que visibilizar la salud mental y quitar el estigma es básico, pero en que hay que hacerlo de la manera adecuada. Tal y como pretendemos en estas líneas.

Si has llegado hasta aquí y te has dado cuenta de que en tu entorno puede haber alguien en una situación difícil, no lo dejes pasar, actúa. Y si eres tú el que crees que puedes necesitar una mano (o un hombro) recuerda que siempre lo hay. Siempre.